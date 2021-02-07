Türk Hava yolları bilet değişikliği nasıl yapılır? THY bilet fiyatları

Türk Hava Yolları bilet değişikliği yapacak yolculara ilişkin önemli bir açıklama yaptı. THY, 21 Mart 2020-31 Mart 2021 (dahil) tarihleri arasındaki biletlerin sınırsız değişiklik yapılacağını duyurdu.

THY açıklamasında şunları ifade etti "Gökyüzünden uzak geçen günlerin ardından şimdi yeniden buluşma vakti. Ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri ile yaptığımız titiz çalışmaların sonucunda daha sağlıklı ve güvenli standartlara sahip uçuşlarla sevdiklerimize, keşiflerimize ve biriktirilecek anılarımıza tekrar kavuşuyoruz. Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 21 Mart 2020-31 Mart 2021 (dahil) tarihleri arasındaki biletlemeleriniz için sınırsız değişiklik yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın.

Uçuş takvimi 28 Şubat'a kadar uygulanacak uçuşlarımızı göstermektedir. Yeni seyahatleriniz için uçuş planımız güncellendikçe bu sayfadan sizlerle paylaşacağız." THY bilet değişiklik hattı olan 0850 302 54 93 numaralı müşteri hizmetlerini arayıp da bilet değişikliği gerçekleştirilmekte.

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