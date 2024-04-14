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Medya Türk Halk Müziği sanatçısı Şakir Öner Günhan hayatını kaybetti
Medya

Türk Halk Müziği sanatçısı Şakir Öner Günhan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-04-14 07:35:00 - 2024-04-14 07:56:47
Türk Halk Müziği sanatçısı Şakir Öner Günhan hayatını kaybetti

Türk Halk Müziği ve TRT sanatçısı Şakir Öner Günhan (82), Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İlçedeki özel bir hastanede kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Günhan, hastanenin yoğun bakım ünitesindeki 5 günlük tedaviye rağmen kurtarılamadı. Günhan'ın cenazesinin yarın öğle namazının ardından Bitez Gülsevim Rüştü Kaynak Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Bitez Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Bodrum'da uzun yıllardır yaşayan Şakir Öner Günhan, Türk Halk Müziği sanatçısı, yapımcı, yönetmen ve sunucu olarak görev yaptı.

 

ŞAKİR ÖNER GÜNHAN KİMDİR?

1942 yılında Bursa'nın Mudanya ilçesinde dünyaya gelen Şakir Öner Günhan, memur bir babanın evladı olarak ilkokul ve ortaokul tahsilini Anadolu'nun pek çok yerinde tamamladı. Liseyi Ankara'da okuyan Günhan, Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi ile Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümü'yle birlikte, Ankara Devlet Konservatuarı Şan Bölümü'nden başarı ile mezun oldu. Günhan, 1966 senesinde Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı olarak TRT'ye girdi. TRT'de 1973 senesinden itibaren prodüktör olarak çalıştı. Daha sonra 'Yörelerimiz Türkiye', 'Ankara Rüzgarı' ve 'Türkülerin Hikayesi' başta olmak üzere pek çok televizyon programında sunucu, yönetmen ve yapımcı olarak görev yaptı.
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