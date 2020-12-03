Türk halıcılardan 2,3 milyar dolarlık ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Selahattin Kaplan Halı Sanayii Kurulu, Ocak-Kasım döneminde 2 milyar 315 milyon 287 bin dolar halı ihracatı olduğunu bildirdi.

Kaplan, yaptığı yazılı açıklamada, Kasım ayında 257 milyon 758 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.

Ocak-Kasım döneminde halı ihracatı tutarının Ülke ekenomisine büyük katkı sağladığını ve bir önceki yıla göre yüzde 0,3 artışla 2 milyar 315 milyon 287 bin dolar olduğunu kaydeden Kaplan, "Pandemi sürecinde elde edilen başarılar ülke ekonomisi için büyük önem taşıyor. " ifadesini kullandı.