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Ekonomi Türk halıcılardan 2,3 milyar dolarlık ihracat
Ekonomi

Türk halıcılardan 2,3 milyar dolarlık ihracat

Yapılan açıklamada, kasım ayında 257 milyon 758 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 08:46:00 -
Türk halıcılardan 2,3 milyar dolarlık ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Selahattin Kaplan Halı Sanayii Kurulu, Ocak-Kasım döneminde 2 milyar 315 milyon 287 bin dolar halı ihracatı olduğunu bildirdi.

Kaplan, yaptığı yazılı açıklamada, Kasım ayında 257 milyon 758 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.

Ocak-Kasım döneminde halı ihracatı tutarının Ülke ekenomisine büyük katkı sağladığını ve bir önceki yıla göre yüzde 0,3 artışla 2 milyar 315 milyon 287 bin dolar olduğunu kaydeden Kaplan, "Pandemi sürecinde elde edilen başarılar  ülke ekonomisi için büyük önem taşıyor.  " ifadesini kullandı.

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