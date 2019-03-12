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Türk gıda ürünleri Japonya’dan Uzakdoğu’ya yayılacak

Gıda tercihlerinde son derece titiz olan Japonya’ya 2018 yılında ihracatını yüzde 22 arttırarak 182 milyon dolar ihracat yapan Türk gıda ihracatçıları, 5-8 Mart 2019 tarihlerinde düzenlenen Foodex Japan 2019 Fuarı’nda, Türk gıda ürünlerini Uzakdoğu ülkelerinden gelen binlerce ithalatçıya tanıttı.

12 Mart 2019 Salı 11:09
Türk gıda ürünleri Japonya’dan Uzakdoğu’ya yayılacak

Gıda tercihlerinde son derece titiz olan Japonya’ya 2018 yılında ihracatını yüzde 22 arttırarak 182 milyon dolar ihracat yapan Türk gıda ihracatçıları, 5-8 Mart 2019 tarihlerinde düzenlenen Foodex Japan 2019 Fuarı’nda, Türk gıda ürünlerini Uzakdoğu ülkelerinden gelen binlerce ithalatçıya tanıttı.



Türkiye Milli Katılım Organizasyonu’nu Ege İhracatçı Birlikleri’nin gerçekleştirdiği Uzakdoğu’nun en büyük ve prestijli gıda fuarı Foodex Japan 2019 Fuarı’na Türkiye 43 firma ile katıldı ve Türk lezzetleriyle Japonları buluşturdu.



Japonya’nın referans bir ülke olduğunu belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, Türk gıda ihracatçısı firmaların Japonya’ya küçük miktarlarda da olsa ihracat yapmaları halinde bunu referans göstererek Uzakdoğu pazarında her ülkeye ihracat yapabileceklerini ve ihracatlarını arttırabileceklerini kaydetti.



Japonya’da yılda 3-4 kez tanıtım etkinliği yapacaklar


Japonya ve Uzakdoğu pazarında Türk gıda ürünlerinin sürekliliğini sağlamak için tanıtım etkinliklerini önümüzdeki süreçte yıl içine yayma kararı aldıklarını anlatan Celep, “2020 yılından itibaren Japonya’da her 3 ayda bir Türk gıda ürünlerinin algısını yükseltmeye yönelik tanıtım etkinlikleri yapacağız. Türkiye tarım ve gıda sektöründe yıllık 60 milyar dolara yakın üretim hacmiyle Avrupa’nın en büyük, dünyanın 7’nci büyük üreticisi konumunda, 175 ülkeye gıda ihracatı gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin tarım ve gıda ürünleri ihracatının yaklaşık yüzde 22’sini ise İzmir yapıyor. Gıda ihtiyacının büyük bölümünü ithalatla karşılayan Japonya’ya daha fazla gıda ürünleri ihraç etmek için çaba göstereceğiz. 2018 yılında Ege Bölgesi’nden Japonya’ya yapılan gıda ihracatının yüzde 57’lik artışla 82 milyon dolara ulaşmış olması da doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi” diye konuştu.



EİB’nin organizasyonuna Ticaret Bakanlığı’ndan övgü


Ege İhracatçı Birlikleri’nin Foodex Japan 2019 Fuarı kapsamındaki performansı ve aynı tarihlerde Japonya’da gerçekleştirdiği başarılı etkinlikler Ticaret Bakanlığı’nın takdirini kazandı.



Türkiye’nin Tokyo Ticaret Başmüşaviri Murat Yapıcı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a gönderdiği mesajında; EİB’nin Foodex Japan Fuarı’nda başarılı bir organizasyona imza attığını belirterek, “Firmalarımız, Türkiye-Japonya Serbest Ticaret Anlaşması müzakereleri hakkında bilgi talep etmiş ve 1 Şubat’ta yürürlüğe giren Avrupa Birliği-Japonya STA’sı sebebiyle AB orjinli rakiplerine karşı dezavantaj endişelerini dile getirmişlerdir. Tarım ve işlenmiş gıda ürünlerinin ihracatımızdaki payı toplamda yüzde 10,5 iken, Japonya’ya yüzde 40 olması STA’nın gıda ihracatçılarımız açısından önemini göstermektedir” dedi.



Türkiye’nin Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan ise; Büyükelçilikte düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada, 2019 yılının Japonya’da Türk Kültür yılı olduğunu ve Japonya ile Serbest Ticaret Anlaşmasında son aşamaya gelindiğini, Japonya’da yapılacak G-20 zirvesi sırasında imzalanmasını beklediklerini dile getirdi.



Ünlü Türk Şefler Maksut Aşkar ve Yılmaz Öztürk Foodex Japan 2019 Fuarı sırasında Türkiye standında Türk lezzetleriyle Japon damak tadına uygun menüler hazırlayarak fuar katılımcılarına ikram etti. Türk şeflerin tadım etkinliklerine Japonların ilgisi yoğun oldu. Ebru sanatçımız Garip Ay’ın Ebru sunumları da Japonların beğenisini kazandı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 11:09
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