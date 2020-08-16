'Türk gemisini yaraladık' diyerek paylaştılar! Abdullah Ağar'dan olay yorum

Akdeniz ve Ege’de provokasyonlara imza atan Yunanistan medyası, bu kez bölgdeki son gelişmelere ilişkin yalanlara başvuruyor. Bazı gazeteler, Lübnan’da Birleşmiş Milletler ile görevde olan TCG KEMALREİS fırkateyne Yunan ordusu tarafından hasar verildiği yalanını attı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın ‘Akdeniz Kalkanı Harekâtına iştirak eden TCG KEMALREİS fırkateyni ile BM'nin Lübnan'daki Geçici Kuvveti'ne (UNFIL) katılan TCG BANDIRMA korveti Doğu Akdeniz'de görevde’ paylaşımı ise Yunanlılara tokat atar cinsten bir cevap olarak kayda geçti.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar ise Yunan basının açıkça yalan söylediğini ifade ederek, “Şu Yunan’ı nasıl ikna edeceğiz bilmem ki! MSB, KEMALREİS’in BM’nin Akdeniz Kalkanı Hrk’ı kapsamında( UNFIL) Lübnan Geçici Kuvveti'nde D. Akdeniz'de görevde olduğunu ANLIK paylaşıyor. Zavallı Stoxos gazetesi filan da hala “yaraladık falan diye” paylaşım yapıyor" dedi.

"Birleşmiş Milletler'den tanıdı birini gönderin"

Geminin görevde olduğunu söyleyen Ağar, “Ne yapsak, gözlerine filan mı soksak! Gemi orada kardeşim. BM kapsamında görevde. Gidin bakın, bakmaya korkuyorsanız, BM’den tanıdık birini gönderin” ifadelerini kullandı.