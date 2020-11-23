Türk gemisine yapılan baskın sonrası fotoğraf geldi! Böyle ikiyüzlülük görülmedi

Irene Operasyonu kapsamında, Libya'ya giden Türk gemisine ağır silahlı Alman özel timi baskın düzenledi. Aynı tim, Panama bandıralı gemiyi kendi deyimleriyle son derece yumuşak şekilde kontrol ederken, Türk mürettebata adete terörist gibi davrandı. Yunan bir komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen İrini Harekatı'nda görevli bir Alman fırtakeyni, Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşıyan bir gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurarak, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce aradı.

Gemi, dün gece Yunanistan Deniz Kuvvetlerinden bir komutanın sevk ve idaresinde yapılan İrini Harekatı'nda görevli bir Alman fırtakeyni tarafından Mora yarımadasının güneybatısında uluslararası hukuka aykırı bir şekilde durduruldu.

Deniz hukukuna göre, gemilerde arama yapabilmek üzere gemiye personelin çıkması için bayrak devletinin rızasının alınması gerekiyor. Türkiye'den böyle bir izin almadan Hamburg Fırkateyni'nin personeli gemiye helikopterden iniş yaptı.

Personelin gemiye helikopterden inişi ve Hamburg Fırkateyni'nin ROSELINA-A gemisi çevresindeki hareketleri de gemi personeli tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi.

Geminin süratini düşürterek, yolundan engelleyen askerler Türkiye’den izin almadan, yapılanın hukuki olmadığı yönünde yapılan tüm ikazlara uymayarak gemideki tüm konteynerleri açarak aradı. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren aramanın ardından gemide insani yardım malzemesi, bisküvi gibi gıda maddeleri, boya gibi maddeler dışında bir şey olmadığını anlayan askerler gemiden ayrıldı.

Gemi Misrata Limanı'na doğru seyrine devam ederken, Türkiye'nin konuyla ilgili uluslararası kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunacağı öğrenildi.

Güvenlik kaynakları da konuya ilişkin yaptıkları değerlendirmede, İrini Harekatı unsurlarının bayrak devletinin rızası olmadan gemiye çıkmasını hukuka aykırı bir davranış olarak nitelendirdi.

Yaşanan skandal nedeniyle geminin saatlerce Akdeniz’de ağır deniz şartlarında maruz bırakıldığını belirten kaynaklar, olay nedeniyle açık denizlerin serbestisi ilkesinin de açık olarak ihlal edildiğini vurguladı.

Irene Operasyonu kapsamında Libya'ya ağırlıklı olarak gıda maddesi taşıyan Türk gemisine, Alman özel timleri 'terör operasyonu'nu andırır şekilde baskın yaptı.

Aynı tim, bir hafta önce İskenderiye'den yine Libya'ya mal taşıyan Panama mandıralı gemide kontrol yaparken mürettebatı güvertede toplayı, son derece yumuşak bir şekilde kontrol etmişti.

Irene Operasyonu internet sayfasında yer alan bu fotoğraflar, Alman timinin Türk mürettebata son derece sert ve insanlık dışı davrandığını da gösteriyor.

Yine aynı sitede verilen bilgide; Panama bandıralı gemideki kontrolün yumuşak ve işbirliği içerisinde geçtiği vurgulanıyor. Her türlü nezaketi gözeten Alman timi, kendi verdikleri bilgiye göre Panama gemisinde operasyon düzenlerken corona virüs nedeniyle maske kullanmayı da ihmal etmedi.

Buna karşılık Türk gemisine baskında Alman timinin mürettebatla yakın temasa girdiği ve maske kullanmadığı görülüyor.