Türk gemisine korsanlardan küstah saldırı

Denizcilik haberlerinin yer aldığı Maritime Bulletin isimli sitede bir Türk yük gemisinin Gine’nin başkenti Konakri açıklarında 30 Kasım gecesi korsanların saldırısına uğradığı belirtildi. Haberde, korsanların şu an gemide olduğu belirtildi. Yetkililerden konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Haber portalında yer alan bilgilere göre; yük gemisine silahlı korsanlar 30 Kasım'da saldırdı. Gine’nin başkenti Konakri açıklarında saldırıya uğrayan geminin ise Türk gemisi Tango Rey olduğu öne sürüldü. Tango Rey'in Konakri'deki limana 25 Kasım'da ulaştığı ve 26 Kasım'da ise demirlediğini yazan haber portalı, saldırıdan 4 saat sonra geminin limana döndüğünü yazdı.

Kaynak: DHA