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Spor Türk futbolunun kanayan yarası: Konyaspor Başkanı Özgökçen'den hakeme tepki! Çılgına döndü
Spor

Türk futbolunun kanayan yarası: Konyaspor Başkanı Özgökçen'den hakeme tepki! Çılgına döndü

Yeniakit Publisher
2023-04-20 18:59:00 -
Türk futbolunun kanayan yarası: Konyaspor Başkanı Özgökçen'den hakeme tepki! Çılgına döndü

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Adana Demirspor maçının orta hakemi Sarper Barış Saka'ya tepki gösterdi. Hakemin tarafsızlığını yitirdiğini belirten Özgökçen, ''Hakem, belki vermiş olduğu bir kırmızı kartın acısını tabiri caizse çıkarmak için tamamen uydurma bir penaltıyla, olmayacak bir biçimde Konyaspor'un haklarını tam anlamıyla katletmiştir" dedi.

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Adana Demirspor maçının orta hakemi Sarper Barış Saka'ya tepki gösterdi. Hakemin tarafsızlığını yitirdiğini belirten Özgökçen, ''Hakem, belki vermiş olduğu bir kırmızı kartın acısını tabiri caizse çıkarmak için tamamen uydurma bir penaltıyla, olmayacak bir biçimde Konyaspor'un haklarını tam anlamıyla katletmiştir" dedi. DHA'ya göre; 

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Adana Demirspor'a sahasında 2-1 mağlup oldu. Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Adana Demirspor'a verilen penaltı ile Konyaspor'un hakkının katledildiğini ifade eden Özgökçen, ''Buradan Türk Futbol Federasyonu'na sesleniyorum. Her zaman her hafta aşağı yukarı artık bir takım açıklama yapıyor. Her takım açıklama yapmak zorunda kalıyor. Herkes belki kendi kuyruğuna basıldığı zaman açıklama yapıyormuş gibi geliniyor, ama bu Türk futbolunun kanayan yarası. Bunun bir an önce önüne geçilmesi gerekiyor. Murat Sancak başkanımla da maçtan önce konuştuk. Hakemlerin ne kadar yetersiz olduğunu, kendini geliştirmekten aciz olduğunu, kendi aramızda konuştuk. Bugün de bunun maçta uygulamasını bizzat görmüş olduk.

Alttan yeni hakemler çıkarmamız lazım. Yeni insanlar yetiştirmemiz lazım. Burada bugün bize yapılan bir haksızlık. Yarın başka bir takıma yapılabilir ki yapılıyor. İşte daha önce yapılan açıklamalarda ligin birincisi, ikincisi, düşecekler belli denmişti. Belki bir senaryonun bir parçası haline geldik. Ankaragücü başkanımız Faruk Koca, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Olmayacak şeyler oluyor. Bugün de burada bunu gördük. Hakem, belki vermiş olduğu bir kırmızı kartın acısını tabiri caizse çıkarmak için tamamen uydurma bir penaltıyla, olmayacak bir biçimde Konyaspor'un haklarını tam anlamıyla katletmiştir. Biz kesinlikle Konyaspor camiası olarak artık bunun altında kalmayacağız. Sessizliğimizi bozacağız ve bundan sonra Saka'yı da kesinlikle maçlarımızda istemiyoruz. Çünkü taraflı duruma düşmüştür. Tarafsızlığından kesinlikle endişe duyuyoruz demiyorum, tarafsızlığını kaybetmiştir. Dolayısıyla bunu tüm mecralarda arayacağımıza buradan ilan ediyorum'' şeklinde konuştu.

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