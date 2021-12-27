Türk futbolunda görülmemiş skandal! 'Torpilliler' diyerek o hakemlerin ismini açıkladı

Hakem yorumcusu Ömer Faruk Ünal, Türk futbolunu sarsacak iddialarda bulundu.

TGRT Haber'de ekranlara gelen 'TGRT Gol' programında konuşan Ömer Faruk Ünal, torpilli olduklarını ifade ettiği hakemlerin listesini yayımladı.

Faruk Ünal yaptığı açıklamada, "İki aydır ne yaptılarsa 14 hakem tespit ettiler. Bu hakemlerin hepsi torpilli. Federasyondan, işte akraba, yeğen hepsi torpillidir. Bunların 12’si koşuları koşamadı. Torpilin fiyasko ile nasıl sonuçlandığı görülmüştür. Ferhat Gündoğdu ve ekibi bir sekretaryadır. Bunlar 14 hakem öyle bir ayarlanmış ki 7 maça çıkarılmış. Eş, dost hepsi bunların torpilldir" dedi.

Can Cengiz, İsmet Cengiz'in neyi?

Diğer yandan spor yorumcusu Ahmet Ercanlar ise Can Cengiz, İsmet Cengiz'in neyi olduğunu sordu. İsmet Cengiz eski Merkez Hakem Kurulu üyesi olmasıyla dikkat çekiyor. Oğlu Can Cengiz ise klasmana çıkarılacaklar listesinde yer alıyor.

İşte Ömer Faruk Ünal'ın torpilli diyerek duyurduğu hakemlerin listesi:

Adem Cinek

Adnan Deniz Kayatepe

Ayberk Demirbaş

Can Cengiz

Eren Özyemişoğlu

Fevzi Erdem Akbaş

Hamit Basık

Mehmet Türkmen

Muhammet Ali Metoğlu

Ozan Ergün

Ömer Tolga Güldibi

Reşat Onur Çoşkunses

Tarık Güldal

Yusuf Ziya Gündüz