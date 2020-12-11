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Spor Türk futbolunda düşündüren tablo
Spor

Türk futbolunda düşündüren tablo

Dün akşam Başakşehir Şampiyonalr Ligi'ne vedası ve Sivasspor'un bu akşam İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'e yenilmesi nedeniyle 2021/22 sezonunda Süper Lig'de şampiyon olacak takım direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 01:33:00 -
Türk futbolunda düşündüren tablo

Medipol Başakşehir'in ardından Sivasspor da Avrupa kupalarına veda etti. Böylelikle 2020/21 sezonunda Süper Lig şampiyonu olacak takımın Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılamaması kesinleşti.

Ülkeler sıralaması değişti

10) Avusturya 34.825
11) Ukrayna 31.700
12) İskoçya 31.125
13) Türkiye 30.100
14) Danimarka 27.875
15) Kıbrıs Rum Kesimi 27.750

Temsilcilerimizin Avrupa karnesi

18 maç
13 mağlubiyet (1'i penaltılarla)
5 galibiyet

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