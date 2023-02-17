Türk futbolu tek yürek oldu

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından tüm Türkiye, afetzedelere yardım elini uzatmak için adeta seferber oldu. Bu afet, futbol ailesini de tam anlamıyla kenetledi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Basel mücadelesini birlikte izlemek için Süper Lig'deki diğer kulüp başkanlarını stada davet etmişti. Ali Koç, Dursun Özbek ve Göksel Gümüşdağ'ın aralarında bulunduğu 12 kulüp başkanı, Medical Park Stadı'nda yerini aldı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de onlara eşlik etti. Başkanlar, karşılaşma öncesi birlik mesajları verdi.

Ağaoğlu: Amacına ulaştı

TFF Başkanı Büyükekşi, "Tüm dünyaya mesaj vermek istiyoruz. Acımız çok büyük. Bu maçta tüm Türkiye'nin taraftarların, bütün renklerin kalbi Trabzonspor için atacak" dedi. Ahmet Ağaoğlu, "Federasyon başkanımıza, Süper Lig başkanlarımıza, yöneticilerine, 1. Lig Kulüpler Birliği ve Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'ya, hepsine teşekkür ediyorum. Maçla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Şu tabloyu gördükten sonra benim için bu maç amacına ulaşmıştır" diye konuştu.

Özbek: Dostluğun resmi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Eşsiz, takdire şayan bir dayanışma ruhu ülkemizde hakim. Biz futbol ailesi olarak ilk günden itibaren elimizden gelen her şeyi yaptık. Depremin ortaya çıkardığı bu dayanışma ruhunu inşallah futbolda biraz daha kalıcı olur" temennisinde bulundu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise, "Futbol ailesi böyle günde birlik, beraberliğini ifade etmek için liglere ara verilmişken bugün Trabzonsporumuzu desteklemek ona güç vermek başarısına ortak olmak için buraya geldik. Futbol ailesi olarak bu güzel resmi çok önemsiyorum. Bu resim aynı zamanda Türk futbolundaki dostluğun, beraberliğin resmidir" ifadelerini kullandı.