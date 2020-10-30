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Spor Türk futbolu Avrupa'da 30 yıl geriye gitti
Spor

Türk futbolu Avrupa'da 30 yıl geriye gitti

Türk takımları, Avrupa’da 1989-90’dan sonraki en kötü sezonunu yaşıyor - Türkiye bu sezonki puan tablosuna 55 ülke içinde 33. sırada yer alıyor - Türkiye gelecek sezonun puan tablosunda 16. sıraya düştü - Türkiye ilk 15 dışında kalırsa, Şampiyonlar Ligi’ne elemelerden tek takım gönderecek ve Avrupa Ligi’ni pas geçecek

Yeniakit Publisher
2020-10-30 13:54:21 -
Türk futbolu Avrupa'da 30 yıl geriye gitti

İSTANBUL (AA) - EYÜP KARAKUŞ - Futbolda Türk takımları, Avrupa kupalarında son 30 yılın en kötü sezonunu geçiriyor.

Türk ekipleri, 3 takımla temsil edildiği 1989-90 sezonunu galibiyet alamadan tamamlarken sadece 0,333 puan toplamıştı.

İçinde bulunduğumuz sezona 5 takımla dahil olan ancak elemeler sonucunda 2 takımla yola devam edebilen Türkiye, an itibarıyla 1,9 puan toplayabildi.


- 1989-90 sezonu galibiyetsiz geçti

Türkiye’nin Avrupa’ya 3 takım gönderdiği 1989-90 sezonunda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş sahne aldı.

O zamanki adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası’nda boy gösteren Fenerbahçe, ilk turda Sparta Prag’la eşleşti. Sarı-lacivertliler Çek rakibi karşısında her iki maçı da kaybederek (3-1, 2-1) turnuvadan elendi.

Kupa Galipleri Kupası’nda Alman ekibi Borussia Dortmund ile karşılaşan Beşiktaş, rakibine 1-0 ve 2-1 skorlarla boyun eğerek ilk turda Avrupa’ya veda etti.

UEFA Kupası’na katılan Galatasaray da Kızılyıldız ile eşleşti. Rakibiyle kendi evinde 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, rövanşı 2-0 kaybetti ve Avrupa defterini ilk turda kapattı.

Böylece Türk ekipleri oynadığı 6 maçta 5 yenilgi ve 1 beraberlikle ayrılarak sadece 0,333 puan toplayabildi.

- 90’lı yıllarda yükseliş başladı

Türkiye sadece 0,333 puan topladığı 1989-90 sezonunda, UEFA’ya üye 32 ülke arasında 24. sırada yer aldı.

1990’lı yılların ortalarından itibaren biraz olsun toparlanan ve üst basamaklara tırmanan Türkiye, 2000’li yılların başında 7. sıraya yerleşti.

Son 13 sezondur 10 ile 12. sırada yer alan Türkiye, bu yıllarda ortalama 6,53 puan topladı.

- 30 yıl önceye dönüş


Sezona (2020-21) 5 takımla başlayan Türkiye’de 3 takım elemelerde Avrupa’ya veda etti.

Galatasaray 2 galibiyet ve 1 yenilgiyle Avrupa defterini kapatırken, Beşiktaş oynadığı 2 maçı da kaybederek Avrupa’da havlu attı. Aytemiz Alanyaspor da tarihinde ilk kez çıktığı Avrupa arenasında ilk maçta elendi.

Avrupa kupalarına direkt gruplardan katılan Medipol Başakşehir ile Sivasspor ise oynadıkları ikişer maçı da kaybetti.

Türk ekipleri yaptığı toplam 10 müsabakadan sadece 2 galibiyet çıkarabilirken, 8 maçtan boynu bükük ayrıldı.

Bu sonuçlarla sadece 1,9 puan toplayabilen Türkiye son 30 yılın en kötü performansını sergiliyor.

Türkiye aynı zamanda bu sezonki performans değerlendirmesinde Faroe Adaları, Slovenya, Azerbaycan, İsrail, Macaristan, Arnavutluk, G.Kıbrıs Rum Kesimi, Romanya, Bulgaristan gibi ülkelerin gerisinde kalırken UEFA’ya üye 55 ülke arasında 33. sırada kendisine yer bulabildi.

- Türkiye, gelecek sezon sıralamasında 16. sıraya indi


Bu sezon 13. sıraya gerileyen Türkiye’yi gelecek sezon daha kötü günler bekliyor.

Ülke puanı sıralaması son 5 yılda toplanan puanlara göre belirleniyor. Bu çerçevede Türk ekiplerinin 2016-17 sezonunda topladığı 9,7 puan devre dışı kalacak.

Bu durumda da Türkiye ilk 15 dışında kaldı. An itibarıyla ise gelecek sezonunun(2021-22) puan tablosunda ilk 20 sıra şu şekilde oluştu:


SıralamaÜlkePuan
1İngiltere67,784
2ispanya63,855
3İtalya50,474
4Almanya48,856
5Fransa37,499
6Portekiz34,866
7Rusya28,015
8İskoçya25,75
9Avusturya25,25
10Hollanda24,7
11Ukrayna24,4
12Sırbistan21,875
13Belçika21,8
14Kıbrıs21,75
15İsviçre19,425
16Türkiye19,2
17Danimarka18,875
18Yunanistan18,4
19İsveç17,75
20Norveç17,625


- Türkiye ilk 15’e giremezse, takım sayısı 4’e inecek

Türkiye’nin ilk 15 ülke arasında yer alamaması, ülke futbolu adına bir çok olumsuz gelişmeyi de beraberinde getirecek.

Türkiye , ülke puanı klasmanında ilk 15 dışında kalırsa:

1- Uzun süredir 5 takımla temsil hakkı bulunan Türkiye, Avrupa’ya 4 takım gönderebilecek.

2- Sadece Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi yoluna katılacak ama o da ön eleme/elemeler oynamak zorunda kalacak.

3- UEFA Avrupa Ligi’ne elemeler dahil takım gönderemeyecek.

4- Diğer 3 takım, UEFA’nın gelecek sezon uygulamaya sokacağı Avrupa Konferans Ligi’nde mücadele edecek.


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