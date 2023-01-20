Türk futbol tarihine geçecek dev organizasyon geliyor!

Bu sezon yeniden yapılanma yaşayan ve şampiyonluk parolasıyla yola çıkan lider Galatasaray, gelecek sezon için müthiş bir organizasyona hazırlanıyor. Sarı kırmızılı kulüp yaz aylarında dünya devlerini çağıracağı bir turnuva düzenleyecek.

Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek büyüklükte bir organizasyon geliyor. Bu sezon Başkan Dursun Özbek'in gelişiyle yeni bir yapılanma içine giren sarı kırmızılı takım, yeni hocası ve futbol takımıyla sezona damga vuruyor. Üst üste 11 maçlık galibiyet serisi bulunan ve ligde lider olan Galatasaray, sezonu şampiyonlukla bitirmek için kenetlenmiş durumda. Tam da bu aşamada gündeme düşen bir haber taraftarları heyecanlandırmış durumda.

GALATASARAY'DAN DEV ORGANİZASYON

Sabah'a göre; Güney Amerika'nın en büyük iki takımı ve bir Premier Lig takımı yaz aylarında Türkiye'ye gelecek.

Sarı kırmılılar tarafından organize edilecek turnuvada Brezilya'dan Flamengo, Arjantin'den Boca Juniors ile beraber Premier Lig'den de Manchester City'nin İstanbul'da yapılacak turnuvada karşı karşıya gelecekleri iddia edildi.

Turnuvaya Ali Sami Yen ya da Metin Oktay adı verilmesi planlanıyor.