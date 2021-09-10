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Spor Türk futbol tarihine adını yazdırmıştı! Kariyerini noktaladı
Spor

Türk futbol tarihine adını yazdırmıştı! Kariyerini noktaladı

Bir dönem Fenerbahçe ve A Milli Takım'ı çalıştırarak Türk Futbol tarihine adını yazdıran Hollandalı Guus Hiddink, 74 yaşında teknik direktörlük kariyerine nokta koyduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 10:01:00 -
Türk futbol tarihine adını yazdırmıştı! Kariyerini noktaladı

Hollandalı teknik direktör Guus Hiddink, teknik direktörlük kariyerine nokta koyduğunu açıkladı. 74 yaşındaki çalıştırıcı bir dönem A Milli Takım ve Fenerbahçe'de de görev almıştı.

Koronavirüs döneminde karar aldı

Sporx'in haberine göre; 74 yaşındaki Hollandalı futbol adamı yaptığı açıklamada koronavirüs döneminin de etkisiyle teknik direktörük görevini artık yapmayacağını söyledi. Son olarak görev yaptığı Curaçao Milli takımıyla da durumu görüştüklerini söyleyen Hiddink, "Doğru zamanın geldiğini ve ara vermenin gerekliliğini hissettiğim için böyle bir karar aldım" diye konuştu.

14 takım çalıştırdı

Guus Hiddink kariyeri boyunca PSV, Fenerbahçe, Valencia, Hollanda Milli Takımı, Real Madrid, Real Betis, Güney Kore, Avusturalya, Rusya, Chelsea, Türkiye Milli Takımı, Anzhi, Çin U21 ve Curaçao Milli Takımı'nı çalıştırmıştı

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