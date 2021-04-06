  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fatih Uğurlu'dan darbe imasında bulunan 104 amirallerle ilgili dikkat çeken sözler

yeniakit.com.tr’ye konuşan Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı Hayati Küçük: 104 amiral ile Pensilvanya aynı hedefe birlikte gitmek istiyor

Heyecanlandıran döviz tahmini: Nisan ayının 15'inden itibaren...

BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'dan flaş 'darbe' çıkışı: Ben başkan olduğum sürece...

Türkiye'nin en zengin 10 kişisi belli oldu

İşte Kılıçdaroğlu'na göre halkın gazetesi! Biz değil manşetler konuşsun

Darbe girişiminin ardından 3 ülke çıktı

Bunu hiç beklemiyorlardı! Yunanistan'ı köşeye sıkıştıracak gelişme

Dünyanın gözü orada! Rusya pozisyonu aldı! ‘Savaşa hazırlık…’

Canlı yayında açıkladı! Herkes şaştı kaldı: Abdullah Gül'ü o isim engelledi
Ekonomi Türk firmalarını Hindistan’da büyük fırsatlar bekliyor
Ekonomi

Türk firmalarını Hindistan’da büyük fırsatlar bekliyor

MÜSİAD organizatörlüğünde, DEİK ve TPCI iş birliğinde 20 Türk iş insanının bulunduğu ticaret heyeti Hindistan’da gerçekleşen uluslararası gıda fuarına katılarak, ülkedeki yatırım, ihracat ve ithalat konularında iş birliği fırsatlarını görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 22:03:00 -
Türk firmalarını Hindistan’da büyük fırsatlar bekliyor

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Hindistan İş Konseyi Başkanı Tevfik Dönmez, Türkiye için Hindistan’da başta savunma sanayi projeleri olmak üzere müteahhitlik, gıda, içecek, ev aletleri, mutfak gereçleri, lüks mobilya ve hizmet sektörlerinde çok büyük fırsatlar, teşvikler ve iş birliği olanaklarının bulunduğunu söyledi.

Ziyarete 20 iş insanı katıldı

MÜSİAD Birleşmeler ve Devralmalar Komite Başkanı da olan Dönmez, MÜSİAD organizatörlüğünde, DEİK ve Hindistan Ticareti Geliştirme Konseyi (Trade Promotion Council of India-TPCI) iş birliğiyle Hindistan’a 5 gün süren iş gezisi programı düzenlediklerini bildirdi. İki ülke arasındaki dış ticaret hacmini artırmak ve yeni ticari iş birliklerine imza atmak amacıyla düzenlenen ziyarette 20 Türk iş insanının bulunduğunu dile getiren Dönmez, Hindistan’da gerçekleştirilen uluslararası gıda fuarı Indus Food’a en büyük katılımın Türkiye’den sağlandığını anlattı. Dönmez, fuarda heyette bulunan firmaların ikili görüşmeler yaptığını kaydederek, Hindistan’dan alabilecekleri ve bu ülkeye ihracatını yapabilecekleri ürünleri araştırdıklarını söyledi. Ziyaret kapsamında MÜSİAD ve DEİK ile Hindistan Ticareti Geliştirme Konseyi arasında, iş birliğini artırmak ve ticari faaliyetleri geliştirmek amacıyla mutabakat zaptı (MoU) imzaladıklarının bilgisini veren Dönmez, MoU protokolünün sağlayacağı avantajlardan bahsetti.

“Savunma sanayinde fırsatlar var”

DEİK Türkiye-Hindistan İş Konseyi Başkanı Dönmez, Hindistan’ın Çin’den uzaklaşma politikası dolayısıyla savunma sanayisine 100 milyar dolar ayırdığını belirterek, bunun Türk firmalar için önemli bir fırsat sunduğunu söyledi. Dönmez, “Türk firmalarının güçlü olduğu gemi yapımının yanı sıra savunma sanayisine ilişkin projelerde önemli fırsatlar var. Şirketlerimiz, bu konularda mutlaka girişimde bulunmalı. Geçen yıl sadece bir Türk tersane firmamızın aldığı tek bir ihale tutarı yaklaşık 2,3 milyar dolar. Bu çok önemli bir rakam” ifadelerini kullandı. Tevfik Dönmez, Hindistan’da köprü, viyadük, tünel ve metro gibi prestijli müteahhitlik, teknik müşavirlik, sinyalizasyon, hızlı tren ve alt yapı projelerine ağırlık verildiğini ve bu projelerde Türk firmaların tercih ve teşvik edildiğini belirterek, bugüne kadar Türk şirketlerin Make in India programının sunduğu avantajla milyarlarca dolarlık ihale kazandığını söyledi.

Şirketler salgına rağmen 4 milyar dolarlık ihale aldı

Salgın dönemine rağmen Hindistan’ı terk etmeyen çok sayıda firmanın sadece 2020’de 4 milyar dolarlık ihale almayı başardığını dile getiren Dönmez, “Dünyanın en uzun kara yolu tüneli olan Atal Tüneli’nin tasarım, yazılım ve elektromekanik sistemlerine Hindistan’da elektronik alanında faaliyet gösteren bir Türk firmamızın imza atması gerçekten gurur verici gelişme oldu” açıklamasında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın ve gümüş alacaklar dikkat! 'Baskı ön planda...'
Ekonomi

Altın ve gümüş alacaklar dikkat! 'Baskı ön planda...'

Stratejist ve ekonomist Rıdvan Baştürk, altın ve gümüş yatırımcısına önemli tavsiyelerde bulundu.
Canlı yayında Türker Ertürk'ü rezil kepaze ettiler
Gündem

Canlı yayında Türker Ertürk'ü rezil kepaze ettiler

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, milli iradeyi hiçe sayıp darbe tehdidinde bulunan amiral eskisi Türke..
Dikkat! Uzman isim bomba detayı verdi! ‘Altın karşısında güçlenecek’
Ekonomi

Dikkat! Uzman isim bomba detayı verdi! ‘Altın karşısında güçlenecek’

Altın fiyatlarının değişikliği gündemdeyken, doların da değişkenlik göstermesiyle birlikte Teknik analist Tunç Şatıroğlu durumu değerlendird..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay