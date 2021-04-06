Türk firmalarını Hindistan’da büyük fırsatlar bekliyor

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Hindistan İş Konseyi Başkanı Tevfik Dönmez, Türkiye için Hindistan’da başta savunma sanayi projeleri olmak üzere müteahhitlik, gıda, içecek, ev aletleri, mutfak gereçleri, lüks mobilya ve hizmet sektörlerinde çok büyük fırsatlar, teşvikler ve iş birliği olanaklarının bulunduğunu söyledi.

Ziyarete 20 iş insanı katıldı

MÜSİAD Birleşmeler ve Devralmalar Komite Başkanı da olan Dönmez, MÜSİAD organizatörlüğünde, DEİK ve Hindistan Ticareti Geliştirme Konseyi (Trade Promotion Council of India-TPCI) iş birliğiyle Hindistan’a 5 gün süren iş gezisi programı düzenlediklerini bildirdi. İki ülke arasındaki dış ticaret hacmini artırmak ve yeni ticari iş birliklerine imza atmak amacıyla düzenlenen ziyarette 20 Türk iş insanının bulunduğunu dile getiren Dönmez, Hindistan’da gerçekleştirilen uluslararası gıda fuarı Indus Food’a en büyük katılımın Türkiye’den sağlandığını anlattı. Dönmez, fuarda heyette bulunan firmaların ikili görüşmeler yaptığını kaydederek, Hindistan’dan alabilecekleri ve bu ülkeye ihracatını yapabilecekleri ürünleri araştırdıklarını söyledi. Ziyaret kapsamında MÜSİAD ve DEİK ile Hindistan Ticareti Geliştirme Konseyi arasında, iş birliğini artırmak ve ticari faaliyetleri geliştirmek amacıyla mutabakat zaptı (MoU) imzaladıklarının bilgisini veren Dönmez, MoU protokolünün sağlayacağı avantajlardan bahsetti.

“Savunma sanayinde fırsatlar var”

DEİK Türkiye-Hindistan İş Konseyi Başkanı Dönmez, Hindistan’ın Çin’den uzaklaşma politikası dolayısıyla savunma sanayisine 100 milyar dolar ayırdığını belirterek, bunun Türk firmalar için önemli bir fırsat sunduğunu söyledi. Dönmez, “Türk firmalarının güçlü olduğu gemi yapımının yanı sıra savunma sanayisine ilişkin projelerde önemli fırsatlar var. Şirketlerimiz, bu konularda mutlaka girişimde bulunmalı. Geçen yıl sadece bir Türk tersane firmamızın aldığı tek bir ihale tutarı yaklaşık 2,3 milyar dolar. Bu çok önemli bir rakam” ifadelerini kullandı. Tevfik Dönmez, Hindistan’da köprü, viyadük, tünel ve metro gibi prestijli müteahhitlik, teknik müşavirlik, sinyalizasyon, hızlı tren ve alt yapı projelerine ağırlık verildiğini ve bu projelerde Türk firmaların tercih ve teşvik edildiğini belirterek, bugüne kadar Türk şirketlerin Make in India programının sunduğu avantajla milyarlarca dolarlık ihale kazandığını söyledi.

Şirketler salgına rağmen 4 milyar dolarlık ihale aldı

Salgın dönemine rağmen Hindistan’ı terk etmeyen çok sayıda firmanın sadece 2020’de 4 milyar dolarlık ihale almayı başardığını dile getiren Dönmez, “Dünyanın en uzun kara yolu tüneli olan Atal Tüneli’nin tasarım, yazılım ve elektromekanik sistemlerine Hindistan’da elektronik alanında faaliyet gösteren bir Türk firmamızın imza atması gerçekten gurur verici gelişme oldu” açıklamasında bulundu.