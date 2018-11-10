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Türk firmaları inşa etti! Yeni havalimanına yoğun ilgi

Senegal'de Türk firmaları tarafından yapımı 8 ayda tamamlanan Uluslararası Blaise Diagne Havalimanı'na Senegalliler yoğun ilgi gösteriyor. İlk 11 ayda havalimanı 2 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi.

10 Kasım 2018 Cumartesi 09:15
Türk firmaları inşa etti! Yeni havalimanına yoğun ilgi

Senegal Hava Ulaştırma Bakanı Maimouna Ndoye Seck, AIBD'nin havacılık sertifikasının teslim töreninde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, açıldığı 8 Aralık 2017'den 31 Ekim'e kadar AIBD'yi 2 milyon 109 bin 611 yolcunun kullandığını söyledi.

Havalimanından yaklaşık 25 bin uçuş yapıldığını ve 30 bin tondan fazla kargo taşındığını belirten Seck, elde edilen sonucun memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

Bakan Seck, Senegal'in ulusal hava yolu şirketi Air Senegal'in yıl sonunda yaklaşık 11 şehre uçuş gerçekleştireceğine değinerek, en geç Şubat 2019'a kadar Dakar-Paris hattında karşılıklı Air Senegal uçuşlarının başlayacağını duyurdu.

Birçok noktaya daha uçuş başlayacak

Senegal'in buna bağlı olarak iki Airbus A330-900 NEO uçağı satın aldığını aktaran Seck, uçakların tesliminin Şubat 2019'da gerçekleştirileceğini ve bu tarihten itibaren birçok noktaya daha uçuş başlatacaklarını ifade etti.

Dakar'ın yeni kentleşme projesi kapsamında şehre 40 kilometre mesafede bulunan havalimanı, 50 bin hektar alanda 3 milyon yolcu kapasitesiyle hizmet veriyor.

İnşasına, Suudi Arabistanlı bir şirket tarafından 2008'de başlanan ancak bir türlü bitirilemeyen havalimanının yapımını Türk firmaları Eylül 2016'da devralarak 8 ay gibi kısa bir sürede tamamlamıştı.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Türk firmalarının, Ekvator Ginesi'nde yaptığı kongre merkezini beğenmesi üzerine Summa ve Limak grubuna havalimanının inşasını tamamlayarak 25 yıllık işletmesine ortak olmalarını teklif etmişti.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 09:15
  1. Uluslararası Blaise Diagne Havalimanı
  2. senegal

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