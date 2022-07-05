İtalya Başbakanı Mario Draghi, Türkiye'ye geldi. Draghi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. İki ülke arasında anlaşmalar yapıldı.

Türk ehliyeti İtalya'da geçerli mi? Türkiye'de alınan sürücü belgesi İtalya'da kullanılır mı?

Türkiye ile İtalya arasında 9 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İtalya Başbakanı Draghi'nin başkanlığındaki Hükümetlerarası Zirve Oturumunun ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi. Yapılan anlaşmalardan biri de sürücü belgeleri konusunda oldu.

İki ülke hükümetleri arasında "Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değiştirilmesine İlişkin Anlaşma"ya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese imza attı.