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Aktüel Türk Eğitim-Sen'den öğretmenlerin yer değişikliği başvuru sonuçlarına ilişkin açıklama:
Aktüel

Türk Eğitim-Sen'den öğretmenlerin yer değişikliği başvuru sonuçlarına ilişkin açıklama:

"Başvuru yapan çok sayıda öğretmenimiz hizmet puanı yetersizliği ya da alanında boş kontenjan bulunmadığından dolayı yer değişikliği yapamayarak mağdur olmuştur"

Yeniakit Publisher
2020-08-25 17:49:37 -
Türk Eğitim-Sen'den öğretmenlerin yer değişikliği başvuru sonuçlarına ilişkin açıklama:

ANKARA (AA) - Türk Eğitim-Sen, hizmet puanı yetersizliği veya kontenjan nedeniyle yer değişikliği yapamayan öğretmenlerin mağduriyetinin giderilmesi talebinde bulundu.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, 2020 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu ile Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değişikliği Başvuru Sonuçları'nın açıklandığı belirtildi.

"Başvuru yapan çok sayıda öğretmenin hizmet puanı yetersizliği ya da alanında boş kontenjan bulunmadığından yer değişikliği yapamadıkları için mağdur olduğu" kaydedilen açıklamada, "Türk Eğitim-Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda, mazerete bağlı yer değişikliği yapamayan öğretmenlerimize il ve ilçe emrine atanma hakkı verilerek, Anayasa ile güvence altına alınan sağlık ve aile bütünlüğünün korunması gibi temel hakların korunmasını ve mağduriyetlerin giderilmesini talep ettik." ifadesi kullanıldı.

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