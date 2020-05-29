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Aktüel

Türk Eğitim-Sen’den İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümü mesajı

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, İstanbul’un fethinin 567.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 10:34:59 -
Türk Eğitim-Sen’den İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümü mesajı

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yayımladığı mesajda İstanbul’un fethinin şerefli tarihin onur abidesi Fatih Sultan Mehmet’in yeni bir çağa Türk mührünü vurduğu eşik olduğunu kaydeden Geylan, “Anadan, yardan, serden geçmiş Ulubatlı Hasanların İstanbul surlarına yazdığı destandır. Tarihle yaşıt Türk milletinin aleme nizam verme inancının çelikleşmiş iradesidir. Gemilerin yürüdüğü, dağların yüzdüğü, bilim ve bilginin inanç ve azimle ete kemiğe büründüğü muhteşem zaferin adıdır. Nesillerin atalarından aldığı kutlu işaret, dillerden ve gönüllerden düşmeyen mukaddes bir ülküdür. Peygamber müjdesinin hayat bulduğu, Ayasofya’nın Kur’an kelamıyla şereflendiği muhteşem zamanın adıdır. Şerefli tarihimizin onur abidesi Fatih Sultan Mehmet’in yeni bir çağa Türk mührünü vurduğu eşiktir. Kahraman ecdadımızla gurur duyuyoruz. Ruhları şad olsun” dedi.

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