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Aktüel Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan "yüz yüze eğitim" açıklaması:
Aktüel

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan "yüz yüze eğitim" açıklaması:

"Temennimiz, başta MEB olmak üzere öğretmenlerin, idarecilerin, öğrencilerin ve velilerin kurallara uyarak bu sürecin sağlıklı yürütülmesini sağlamasıdır"

Yeniakit Publisher
2020-10-06 15:05:01 -
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan "yüz yüze eğitim" açıklaması:

ANKARA (AA) - Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, yüz yüze eğitimin kapsamının genişletilmesi kararıyla ilgili, "Temennimiz, başta MEB olmak üzere öğretmenlerin, idarecilerin, öğrencilerin ve velilerin kurallara uyarak bu sürecin sağlıklı yürütülmesini sağlamasıdır." ifadesini kullandı.

Geylan, yaptığı yazılı açıklamada, okul öncesi ve ilkokul 1'inci sınıfın yanı sıra 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitimin başlaması kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimin yerini tutmadığını belirten Geylan; maske, mesafe ve hijyen kuralının sağlanması, sınıfların seyreltilmesi, her gün yerine haftanın belli günleri okula gidilmesi, okulda kalma süresinin kısaltılması ve yüz yüze eğitime paralel olarak uzaktan eğitimin devam etmesi koşuluyla yüz yüze eğitime geçilmesinin önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Geylan, Kovid-19 salgın sürecinin öğretmenler ve öğrencileri olumsuz etkilendiğine; özellikle tablet, bilgisayar ve internet sorununun maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin derslere katılamamasına yol açtığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Önümüzdeki süreçte en büyük temennimiz, yüz yüze eğitim kararının ardından başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere öğretmenlerin, idarecilerin, öğrencilerin ve velilerin kurallara uyarak bu sürecin sağlıklı olarak yürütülmesinin sağlanmasıdır. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ancak bu şekilde sağlıklı bir eğitim-öğretim sürecine dahil olabilir."

Çeşitli taleplerde de bulunan Geylan, Milli Eğitim Bakanlığının rutin hijyen kontrollerini istisnasız her okulda yapması, eksiği olan okullara malzeme takviyesi gerçekleştirilmesi ve servislerde de kontrollerin yoğun şekilde sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Geylan, MEB'in 500 bin tableti hızla ihtiyaç sahiplerine ulaştırmasının önemine dikkati çekerek bu noktada haksızlığa yol açacak uygulamalardan kaçınılması gerektiğini belirtti.

Türk Eğitim-Sen olarak köy okullarının açılmasını, çocukların taşımalı eğitime gerek kalmadan kendi yaşadıkları yerde eğitim almasını önemsediklerini belirten Geylan, köy okullarının açılmasının hızlandırılmasını ve köy okullarının açılmasıyla artan öğretmen açığının 60 bin öğretmen atamasıyla kapatılmasını talep etti.

Geylan, velilere de okul önlerinde yığılma yapmamaları, sosyal hayat ve temaslı olunan kişi sayısını asgari tutmaları, maskenlerini çıkarmamaları uyarısında bulundu.

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