Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: “Devletin kaynaklarının terör örgütünün lojistiğine havale edilmesi kabul edilemez"

Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınmasına ilişkin, “Devletin kaynaklarının terör örgütünün lojistiğine havale edilmesi kabul edilemez" dedi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınmasını değerlendirdi. Bu tasarrufu devletin terörle mücadele kapsamında yaptığı operasyonların bir parçası olarak gördüğünü belirten Geylan, “Kamu kurumlarının bir terör örgütünün lojistiğine havale edilmesi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vergileriyle oluşan devletin kaynaklarının terör örgütünün saha çalışmasına, militan devşirme çalışmasına aktarılması, kamu kurumlarının terör propagandasının zemini olarak kullanılması kabul edilemez” dedi.

Geylan, terörle mücadele kapsamında alınan tedbirleri sonuna kadar desteklediklerini söyledi. Sıfatı, unvanı, pozisyonu, kimliği ne olursa olsun yasalar karşısında suç işleyen herkesin hukuk çerçevesinde cezalandırılması gerektiğini belirten Geylan, “Kahraman askerlerimiz dağda terörle mücadele ediyor, terör unsurları ortadan kaldırılıyor; buna karşılık belediyeler tarafından devletimizin kamu kaynakları, kamu araçları kullanılarak teröristler için cenaze törenleri düzenleniyor, belediye salonlarında teröristler için anma programları yapılıyor, belediyenin toplantılarında terör örgütünün sözde marşı çalınıyor, saygı duruşunda bulunuluyor. Tüm bunlar elbette kabul edilemez. Devletimiz sadece yurt içinde değil, sınır ötesinde de teröre karşı etkin mücadele yürütüyor. Neredeyse her gün şehitler veriyoruz. Bir yandan bedeller ödeyerek terörle mücadele ederken, diğer yandan devletin kurum ve kaynaklarının terör örgütüne lojistik destek olarak sunulması, en başta kahraman güvenlik güçlerimize ve aziz şehitlerimizin hatırasına hakarettir. Dolayısıyla teröre destek olan, lojistik sağlayan tüm unsurlara hukukun gerektirdiği tüm müdahaleler yapılmalıdır” dedi.

Türkiye Kamu-Sen’in her durum ve koşulda en küçük bir tereddüt göstermeden terörle mücadeleye gövdesiyle, ruhuyla destek verdiğini belirten Geylan, “Hem yurt içinde hem yurt dışında devletimizin bekasına, milletimizin birliğine kast eden son terörist unsur ortadan kaldırılıncaya kadar operasyonlar devam etmelidir. Biliyorsunuz Fırat’ın doğusu ile ilgili bir operasyon hazırlığı var. Türkiye Kamu-Sen dün Fırat Kalkanı ve Zeytindalı Harekâtı’nda olduğu gibi, bugün Irak’ın kuzeyinde Kandil bölgesinde yürütülen operasyonda olduğu gibi, önümüzdeki günlerde Fırat’ın doğusuna yapılacak operasyona da tam destek vermektedir. Allah devletimize, polisimize, askerimize güç versin” dedi.

Belediyelerde eş başkan atama durumu ile ilgili de açıklama yapan Geylan, “Kanunda bunun yeri yok. İşin enteresan tarafı eş başkanı kim atıyor? Halk seçmiyor, belediye meclisi atamıyor, belediye başkanı tayin etmiyor, bunlar kim? Kamuoyunu hiç kimse aptal yerine koymasın. Eş başkan olarak nitelendirilen kişiler, doğrudan terör örgütünün o belediyeleri yönetmek üzere tayin ettiği kişilerdir. Tırnak içinde söylüyorum halkın oyları ile güya seçilen kişilerin belediye yönetiminde hiçbir hükmü yoktur. Sözde demokrasi adı altında yapılan bu operasyonları tahkir eden yorumları üzülerek görüyorum. Bu doğru değildir. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir devlet, bir terör örgütünün kamu kaynaklarını kullanmasına ve kamu kurumlarını yönetmesine izin vermez. Belediyelerimize eş başkan atanıyor olması dahi bu operasyon için yeterli bir sebeptir” dedi.