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Türk Eğitim-Sen 28. çalışma yılını kutluyor

Sen, 28.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 10:26:15 -
Türk Eğitim-Sen 28. çalışma yılını kutluyor

Sen, 28. çalışma yılını kutluyor. Sendika Kırşehir Şube Başkanı Bilal Türk, Türk Eğitim-Sen’in 18 Haziran 1992 yılında bir avuç inanmış, ihlaslı, fedakar eğitim çalışanının gayretleri ile kurulduğunu ve mücadelelerinin başladığını söyledi.


Mücadeleci ruhla toplumda takdir kazanmayı bildiklerini belirten Türk, açıklamasında; “Bugün geldiğimiz noktada Türk Eğitim-Sen, hem eğitim çalışanlarının güven duyduğu hemde itibar ettiği gönülden bağlılık ile gerçek bir eğitim sendikası olarak yolumuza devam ediyoruz"dedi.


Türk Milletinin hislerine tercüman olan güçlü bir sivil toplum kuruluşunda olduklarını belirten Türk, "Büyük Atatürk’ün açtığı yolda, gösterdiği hedeflere hiç durmadan yürüyen, bölücülüğe teslim olmuş pespayeler ile milletimizin ve devletimizin bekasına kast eden her türlü terör örgütüne karşı çelik gibi direnen anlayışı temsil eden bir sendika olarak temsil ettiğimiz değerleri benimseyen her eğitim çalışanı ile aynı kulvarda yürümekten gurur duymaktayız. Tüm ahlak dışı operasyonlara rağmen 220 bini aşkın üyemizin bizlere güvenerek yolculuğumuzda yanımızda olmaları umutlarımızı yeşertmekteyiz"diye konuştu.

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