Türk düşmanlığı ile bir canavara dönüşen Ermeni Balayan! Hocalı'da mazlumları nasıl katlettiler?

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1992 yılının 26 Şubat gecesinde, Azerbaycan'ın Hocalı kasabasında yaşanan katliamın üzerinden 30 yıl geçti.

Canavarlaşan Ermeni ordusu; kadın-çocuk, yaşlı-genç ayırt etmeden 613 Azerbaycan Türkünü vahşice katletti. Dünya kamuoyunun Hocalı katliamı karşısındaki sessizliği sürerken, Ermeni yazar Zori Balayan'ın, "Ruhumuzun Canlanması" adlı kitabı yeniden gündeme geldi.

'Kendimi rahatsız hissetmedim'

Otuz yıl önceki insanlık ayıbı Hocalı katliamını anlatan Türk düşmanı Ermeni Balayan, o dönem doktorluk yapıyordu. Balayan, 13 yaşında bir Türk çocuğunu nasıl katlettiklerini şöyle anlattı:

Askerlerimiz 13 yaşında bir Türk çocuğunu pencereye çivilemişlerdi, başından, sinesinden ve karnından derisini yüzdüm. Saate baktım, Türk çocuğu 7 dakika sonra öldü. Türk çocuğuna yaptığım bu işkencelerden dolayı, kendimi rahatsız hissetmedim. Ruhum, halkımın yüzde birinin bile intikamını aldığım için sevinçten gururlandı. Ve bu Türk çocuğunun bedenini doğrayıp köpeklere attım. Akşam aynı şeyi 3 Türk çocuğuna da yaptık. Ben bir Ermeni vatandaşı olarak yaptım.