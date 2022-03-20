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Dünya Türk düşmanlığı bitmedi... Müslüman mezarına Yunan dozeri!
Dünya

Türk düşmanlığı bitmedi... Müslüman mezarına Yunan dozeri!

Müslüman mezarlığında Yunan vandalizmi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye ile iyi ilişkiler için adım attı, ama ülkesindeki Türk düşmanlığı bitmedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 09:45:00 - 2022-03-20 09:56:34
Türk düşmanlığı bitmedi... Müslüman mezarına Yunan dozeri!

Yunanistan'ın İskeçe kentinde Horozlu Köyü'nün bağlı olduğu Bulustra Belediyesi, "Futbol sahası ve sosyal tesis yapacağım" diyerek Müslüman Mezarlığını tahrip etti. Tepkiler üzerine belediye yetkilileri "Mezarlık olduğunu bilmiyorduk, kaydı yok" açıklaması yaptı. tahrip edilen mezarlığın Müslüman Mezarlığı olduğuna dair belgeye ulaşıldı.

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Av.Necmettin Hüseyin, belgelerle ile şu bilgileri paylaştı: "Vatandaş, belediyeye mezarlarımızı temizleyin diye dilekçe vermiş. Belediye cevap dilekçesinde 'Mezarlık bize bağlı değil Vakıflar İdaresi'ne bağlı' diyor. İkinci belge ile ise Vakıflar İdaresi'ne yazılmış mezarlık temizlensin diye. 'Burası mezarlık değildi belediyeye ait bir arazi' şeklindeki savunma tamamı ile gerçek dışıdır. Kendileri de buranın mezarlık olduğunu kayıtlarda verdikleri bu belgelerle ortaya koyuyor. Belgelerde çok net şekilde 'Müslüman Mezarlığı' ibaresi geçiyor."

Saldırı utanç verici

Avukat Necmettin Hüseyin ise Türk mezarlığının belediye tarafından tahrip edilmesini nefretle kınadı. Hüseyin şunları anlattı: "Mezarlıktaki tahribat, insanlık adına utanç verici, tarihi mezarlığımızı yok etmeye kalkıştılar. Kültürel mirasımız yok edilmeye çalışılıyor. Bu saldırıyı esefle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz. İnsani değerlerden nasibini almayan ölümüze-dirimize karşı kin ne nefret kokan bu iğrenç tutumu şiddetle kınıyor ve kabul edilmesinin mümkün olmadığını ifade ediyoruz. Tüm ilgililer hakkında da gerekli soruşturma ve kovuşturmanın yapılması gerektiğine inanıyoruz."

Zorbalıkta direniyor

Eski Türk mezarlığının futbol stadı yapılmak üzere iş makinalarıyla dümdüz edilmesi İskeçeli Türkleri arasında büyük tepkiye neden oldu. Bazı mezar taşları yerinden söküldü ve kırıldı. İskeçe milletvekilleri Hüseyin Zeybek ve Burhan Baran belediye yönetimi aleyhine suç duyurusunda bulundu. Bulustra Belediye Başkanı Yorgos Çitiridis ise yaşanan gelişmeler karşısında projeyi hayata geçirme konusunda kararlı olduğunu açıkladı. (Akşam)

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Yorumlar

Zeynep

Fener Patrikhanesi boyanması için devlet izini gerekiyordu kısıtlamalar vardı sayın Erdoğan adımlar atarak her fedakarlığı yaptı 2 ülke halkı beraber olanlar dahil kardeşlik içinde olurken bu tatsızlıklara gerek Yok üstelik yurdumuzda oynayan çok sevilen oyuncular Türkiye bağrına bastı dostluğumuz bizlere zarar vermez

Anti Türk

isgalci türkler herzaman böyle olaylar ile karsi karsiya kalacak.
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