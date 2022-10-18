Türk dünyasının hayali gerçekleşiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk birliğine yaptığı büyük katkılara ilişkin övgü dolu değerlendirmelerde bulunan Yeni Azerbaycan Partisi Agiller Meclisi Üyesi ve TAİB Başkanı Prof. Dr. Sudeyif İmamverdiyev, son dönemde Türk dünyasının parlayan iki yıldızı Türkiye ve Azerbaycan liderlerinin Türk dünyasının gelişmesi ve birliği için çok büyük hizmetlerde bulunduğuna dikkat çekerek, “Erdoğan ve Aliyev büyük bir özveri ve çabayla büyük Türk birliğini inşa ediyor. İki liderin samimi ve kardeşlik hukukuyla attıkları ortak adımlar Türk birliğinin temellerini oluşturuyor” dedi.

İki lider büyük şans

İki liderin çabalarını öven İmamverdiyev, şunları dile getirdi: “İki büyük lider Erdoğan ve Aliyev, Türk birliğini kırılmaz bir güce dönüştürmeye çalışıyor. İki liderin de Türk devletleriyle ilişkilerin daha da ısınması yönündeki sistemli faaliyetlerine tanık oluyoruz. Elbette bu çabaların arkasında bir yanda aynı köklere ve aynı tarihe sahip halklar arasındaki kardeşlik bağlarını daha da güçlendirme arzusu, ama daha derin bir anlamda Türk dünyası hizmet etme eylemi vardır. Türk birliğinin kırılmaz bir güç haline gelmesi hepimizin hayalidir. Bugün Erdoğan ve Aliyev’in ciddi bir çabayla geliştirmeye çalıştığı sürecin temel amacı, hayalimizi gerçeğe dönüştürmektir.” Türk Devletleri Teşkilatı’nın önümüzdeki ay Semerkant’ta yapacağı zirve toplantısına ilişkin görüşlerini de paylaşan TAIB Başkanı İmamverdiyev, bu zirvenin Türk birliğinin gelecekteki umutlarına ışık tutacağına ve yol haritasının daha net hatlarını belirlemede önemli bir rol oynayacağına inandığını kaydetti.

Gecesini gündüzüne katıyor

TAİB Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Stratejist Elnur Eltürk de, Astana Zirvesi’nin dünyanın içinde bulunduğu kriz ortamının aşılmasında büyük açılımlara sahne olduğuna dikkat çekerek, bunda iki kardeş liderin Türk birliğinin inşası ve dünya barışının tesisi için gösterdikleri çabanın büyük etkisi olduğunu söyledi. Eltürk, şöyle edvam etti: “Aliyev ile birlikte Türk dünyasının birliği ve güçlenmesi için sarf ettiği çabalarla büyük hizmetlerde bulunan Erdoğan, Kazakistan’daki zirveye özel önem veriyor. Erdoğan, zirve kapsamında Rusya lideri Putin ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı, Türkiye’nin barış misyonu ve tahılın tahliyesinin devamı ele alındı. Erdoğan aynı zamanda Kazakistan ve diğer Orta Asya Türk devletleri ile ilişkilerin gelişmesine de dikkat ediyor. Aliyev ile birlikte Türk dünyasının birliği için gecesini gündüzüne katan Erdoğan, Orta Asya Türk devletlerinin Türk birliğine yönelik politikalarında daha aktif olmalarını istiyor.”