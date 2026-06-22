Ankara’da olaylı cenaze: İnce ve Kılıçdaroğlu yıllar sonra el sıkıştı, Özgür'ün yazısı sökülüp atıldı!

Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin vefat eden babası emekli Hava Savunma Albayı Fevzi Tunç Türeli’nin Ankara'daki cenaze törenine katıldı. Başkentte düzenlenen tören, parti içi gerilimin yansımalarına ve sürpriz buluşmalara ev sahipliği yaptı.

YILLAR SONRA YAN YANA

Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’ndeki cenaze törenine siyasilerin de ilgisi yoğun oldu. Törene CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin en konuşulan anlarından biri, CHP'den ayrılış sürecinde sert polemikler yaşayan Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllar sonra aynı karede yer alması oldu. Siyasi arenadaki kırgınlıkların ardından ikilinin cenaze namazında bir araya gelmesi dikkat çekti.

ÖZGÜR ÖZEL'İN ÇELENGİNE MÜDAHALE

Törene damga vuran asıl kriz ise çelenk alanında patlak verdi. Özgür Özel'in cenazeye gönderdiği çelenge müdahale edildi. Özel'in gönderdiği çelengin üzerindeki isimlikten "CHP Genel Başkanı" yazılı unvan kısmı sökülüp atıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından, emekli Hava Savunma Albayı Fevzi Tunç Türeli için cami avlusunda askeri tören düzenlendi. Türeli'nin cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı’nda dualar eşliğinde toprağa verildi.