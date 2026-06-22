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Ekonomi ABD’den petrole sınırlı esneme! İran'a geçici satış izni
Ekonomi

ABD’den petrole sınırlı esneme! İran'a geçici satış izni

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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ABD’den petrole sınırlı esneme! İran'a geçici satış izni

Amerika Birleşik Devletleri, terör devleti İsrail ile birlikte savaş açtıkları İran'a ait petrolün bir kısmının satışına onay verdi.

ABD Hazine Bakanlığı, İran’a yönelik geçici bir genel ruhsat yayımladı.

Alınan karar doğrultusunda, İran menşeili ham petrol, petrokimya ve petrol ürünlerinin üretimi, sevkiyatı ve satışı 21 Ağustos tarihine kadar resmen serbest bırakıldı.

 

Küresel enerji piyasaları ve jeopolitik dengeler açısından kritik öneme sahip olan bu muafiyet kararı, ABD ile İran arasında son dönemde yürütülen diplomatik müzakerelerin ve Hürmüz Boğazı'na yönelik yumuşama adımlarının somut bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Yaklaşık iki aylık bir süreyi kapsayan bu genel lisans ile küresel petrol arzında kısa vadeli bir rahatlama yaşanması bekleniyor.

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