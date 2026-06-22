  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP'li Adalar Belediyesi'nde kirli çark ifşa oldu: Detaylar evlere şenlik! Ünlü isimden 'Kupanın en kötü takımı' seçilen A Milli Takım’a sert tepki: Bunlara uçak tahsisi israftır Avrupalı liderlerden net mesaj ABD ve NATO’dan sıkıldılar Alanya açıklarında dev sürpriz! Amatör balıkçı balina görüntüledi Sudan'dan Türkiye'ye çağrı: "Gerçekleri Türkiye ortaya çıkartır” Flaş gelişme! O delegeler CHP Genel Merkezi’ne ihtar çekecek! Mobing ile gelen ölüme komik ceza O müdüre tenzili rütbe İran Milli Futbol Takımı, soyunma odasında ABD’ye mesaj bıraktı Başörtülülere kin kusmuştu! Laikçi bağnaza tutuklama talebi Katar’da doğal gaz tesisinde korkunç patlama! Onlarca kişi yaralı ve kayıplar var
Gündem Kaçırılma olayında 500 kilo altın iddiası
Gündem

Kaçırılma olayında 500 kilo altın iddiası

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kaçırılma olayında 500 kilo altın iddiası

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın evinin önünden kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, aralarında 2 kadının da bulunduğu 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Tedavisi hastanede süren Karaal’ın ifadesinde, kaçıran kişilerin kendisinden önce 300, ardından 500 kilogram altın talep ettiğini anlattığı öğrenildi. Soruşturmada, şüphelilerin yurt dışından aldıkları talimat doğrultusunda hareket ettikleri değerlendirilirken, olayla bağlantılı diğer kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Maltepe’de 4 gün önce saat 21.30 sıralarında kaçırıldıktan sonra kurtarılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal soruşturmasında gözaltına alınan 2'si kadın 12 şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Sabah saatlerinde Çevik Kuvvet polislerinin eşliğinde 2 ayrı araca bindirilen şüpheliler Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

İFADESİ HASTANEDE ALINDI: 'BİRKAÇ OTOMOBİL DEĞİŞTİRDİK'

Gasp Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada Erhan Karaal’ın ifadesi tedavi gördüğü hastanede alındı. Erhan Karaal ifadesinde "Sahile gidecektik. Bu nedenle aşağı indim. Onu beklerken, yanıma yaklaşan kişiler beni zorla bir otomobile bindirdiler. Bu kişileri daha önceden tanımıyorum. Beni otomobile bindirdikten sonra başımı yere eğerek etrafı ve araçta bulunan kişileri görmemi engellediler. Birkaç otomobil değiştirdik. Tam olarak sayısını hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

 

ÖNCE 300 SONRA 500 KİLOGRAM ALTIN NEREDE DİYE SORMUŞLAR

Şüphelilerin kaçırıldığı süre boyunca kendisini sürekli darbettiğini anlatan Karaal'ın ifadesinin devamında "Bana 'Sen Kültür A.Ş.nin başındaki kişisin, sende çok para vardır' diyerek önce 300 kilo daha sonra 500 kilo altın istediler. Bana bu altınların yerini sordular. Onlara böyle bir miktarda altının bende olmadığını söylediğimde inanmayarak beni sürekli dövdüler. Beni öldürecekler diye çok korktum" dediği öğrenildi. Erhan Karaal’ın ifadesini alan polislere zorla tutulduğu sırada duyduğu konuşmalardan şüphelilerin yakın zamanda kendisini öldürmeye hazırlandıklarını tahmin ettiğini söylediği de belirtildi.

'BENİ BALIKESİR'DEN ÇAĞIRDILAR'

Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan Karaal’ın başında beklerken tabancayla yakalanan İ.A. ise kaçırma olayının detayından haberdar olmadığını belirterek "Beni Balıkesir’den çağırdılar. Gelince önce bir bungalov evde ardından başka bir evde kaldım. Daha sonra gelen talimat üzerine yanıma yemek ve su alarak mağdurun tutulduğu yere gittim. Orada beklerken polisler gelip beni yakaladı." dedi.

 

TALİMATIN YURTDIŞINDAN GELDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Polis soruşturmasında Erhan Karal’ı kaçıran kişilerin kimliklerinin belirlendiği öğrenildi.Yurtdışından aldıkları talimatla eylemi gerçekleştirdikleri öğrenilen şüphelilerin yakalanması için operasyonların aralıksız sürdüğü öğrenildi.

Bulunduğu yer görüntülendi! İBB Kültür A.Ş. yöneticisi buraya kaçırılmış!
Bulunduğu yer görüntülendi! İBB Kültür A.Ş. yöneticisi buraya kaçırılmış!

Gündem

Bulunduğu yer görüntülendi! İBB Kültür A.Ş. yöneticisi buraya kaçırılmış!

Babalar günü bahane ‘Hırsız’ı övme şahane! İBB'den skandal İmamoğlu paylaşımı
Babalar günü bahane ‘Hırsız’ı övme şahane! İBB'den skandal İmamoğlu paylaşımı

Gündem

Babalar günü bahane ‘Hırsız’ı övme şahane! İBB'den skandal İmamoğlu paylaşımı

İBB yöneticisini kaçıranların sözleri ifşa oldu: Tetikçiye şok talimat!
İBB yöneticisini kaçıranların sözleri ifşa oldu: Tetikçiye şok talimat!

Gündem

İBB yöneticisini kaçıranların sözleri ifşa oldu: Tetikçiye şok talimat!

CHP’li İBB raydan çıktı
CHP’li İBB raydan çıktı

Siyaset

CHP’li İBB raydan çıktı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23