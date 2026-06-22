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Gündem Başörtülülere nefret kusmuştu! Ters kelepçe ile götürüldü, tutuklanarak cezaevine atıldı
Gündem

Başörtülülere nefret kusmuştu! Ters kelepçe ile götürüldü, tutuklanarak cezaevine atıldı

Yeniakit Publisher
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Başörtülülere nefret kusmuştu! Ters kelepçe ile götürüldü, tutuklanarak cezaevine atıldı

İstanbul’da metroda karşılaştığı başörtülü bir kadın üzerinden tüm başörtülü kadınlara yönelik nefret ve hakaret içerikli ifadeler kullanan Hatice Öncel isimli laikçi yobaz, ters kelepçe ile götürüldüğü adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir kadının, metroda karşılaştığı başörtülü kadına yönelik kullandığı "Her tarafından cahillik akıyor. Mümkünse bütün kapalılar kapatılsın, imha edilsin" sözleri sosyal medyada tepki toplamış, hakaret içerikli paylaşımı yapan Hatice Öncel, hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatılmış ve gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Hatice Öncel'in, savcılık tarafından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklanması istenmişti. Ters kelepçeli şekilde Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Hatice Öncel tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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