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Aktüel

Türk dünyasından sanatçılar Nazarbayev'in 80'inci doğum gününü kutladı

Yeniakit Publisher
2020-07-06 13:12:08 -
Türk dünyasından sanatçılar Nazarbayev'in 80'inci doğum gününü kutladı

ANKARA (AA) - Türk dünyasından 50'in üzerinde sanatçı, çektikleri kliple Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in 80'inci doğum gününü kutladı.

Klip, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından kurulan ve Türk dili konuşan ülkelerin sanatçılarından oluşan Halk Çalgıları Orkestrası ile Kazakistan'ın Korkıt ve Sazgen Sazı gruplarının iş birliğiyle çekildi.

Sözleri Nazarbayev'e ait olan "Üş Konır" şarkısının seslendirildiği klipte Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Başkurdistan, Tataristan, Saha-Yakut ve Gagavuz yerinden 50'nin üzerinde sanatçı yer aldı.

Klibi, TÜRKSOY Sanat Yönetmeni Arman Nurmahamatuli yönetti.


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