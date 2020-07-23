Türk dünyasından Azerbaycan'a destek

İSTANBUL (AA) - Azerbaycan Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneğince düzenlenen konferansta, Ermenistan ordusunun geçen haftalarda Azerbaycan'a gerçekleştirdiği saldırılar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.



Beşiktaş’ta bir otelde gerçekleştirilen "Küresel Güçlerin Kafkasya Piyonu Ermeniler ve Azerbaycan Topraklarının İşgal Planı" başlıklı konferansta, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı’nın okunmasının ardından Ermenistan ordusunun saldırılarında şehit olan Azerbaycanlı askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



Türk dünyasından birçok katılımcının hazır bulunduğu konferansta konuşan Dünya Uygur Kurultayı İcra Kurulu Üyesi Hamit Göktürk, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarının bölgesel ve küresel bağlamda değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, Azerbaycan’ın yanında olduklarını vurguladı.

Göktürk, Doğu Türkistan’da Çin’in tarihin en büyük soykırımlarından birini gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Dünyayla bağlarımız koptu, telefon bağlantımız dahi yok. Akrabalarımız hakkında bilgimiz yok. Ancak son zamanlarda az da olsa gündeme geliyor." dedi.



Uygur Türklerinin dünyada Türklere yönelik tüm saldırılarda soydaşlarının yanında olduğunu belirten Göktürk, "Doğu Türkistanlılar olarak Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız. Gerekirse Karabağ’da savaşırız. Azerbaycan’ın yanında olduğumuzu her zaman dile getirdik ve bu vesileyle yineliyoruz." ifadelerini kullandı.



Etkinlikte söz alan Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sulo Cevizci de Suriye Türkmenlerinin, Ermenistan’ın saldırılarından son derece rahatsız olduğunu ve Azerbaycan’ın yanında olduklarını kaydetti.



Cevizci, şöyle devam etti:

"Maalesef Suriye’deki savaştan sonra tanınmaya başladık. Tarihsel zenginliğimiz ve başarılarımızla tanınmak isterdik. 1200 yıllık bir Türk varlığının olduğu bölgedeyiz. Biz Suriye Türkleri olarak Türk dünyasının sorunlarıyla ilgilenmeye çalıştık fakat gücümüz sınırlıydı. Bugün itibarıyla daha güçlüyüz ve varlık göstermeye başladık. Bugün Suriye Türkleri Azerbaycan’ın ve oradaki kardeşlerimizin kanımızla, canımızla yanındayız, söz veriyoruz. Azerbaycan’daki çatışmaların gerekçelerinden biri de Suriye’dir. Bölgede egemen olmaya çalışan devletler bu çatışmaları destekliyor. Azerbaycan da Doğu Türkistan da birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Bu bütün parçalanamaz. Türkiye eğer Libya’da, Suriye’de başarılı olursa arkasından Karabağ ve Kırım gelecektir."

Programa çeşitli ülkelerden video konferans yönetimiyle dahil olan birçok katılımcı da Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu ve dünyadaki Türkler olarak birlikte hareket etmek gerektiğini vurguladı.



