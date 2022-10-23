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Dünya Türk dünyası birlikteliğinde yeni bir dönüm noktası
Dünya

Türk dünyası birlikteliğinde yeni bir dönüm noktası

Kazakistan’ın Türkistan şehrinde “Türk Dünyasının 2040 Vizyonu” konulu çalıştayın açılış töreni dün yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-23 22:20:00 -
Türk dünyası birlikteliğinde yeni bir dönüm noktası

2 gün sürecek Çalıştay, Türkistan’daki Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin ana kampüsünde başladı. Açılış törenine AYÜ Mütevelli Heyet Başkanı Muhittin Şimşek, Rektör Janar Temirbekova, Rektör Yardımcısı Cengiz Tomar, Türk Tarih Kurumu Başkanı Birol Çetin, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman ve Aksakallar Konseyi Üyesi İkram Adırbek katıldı.

Yarına kadar devam edecek program kapsamında tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler, enerji, ekonomi, hukuk, dil, turizm, edebiyat ve sanat alanlarında 9 oturum gerçekleşecek. Çalıştayda Türk dünyasının gelecek vizyonunu belirleyecek önemli adımların atılması bekleniyor.

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