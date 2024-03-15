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Gündem Türk Dünyası Arabulucular Birliği heyeti Ersin Tatar'la görüştü!
Gündem

Türk Dünyası Arabulucular Birliği heyeti Ersin Tatar'la görüştü!

Yeniakit Publisher
2024-03-15 23:43:00 - 2024-03-16 00:27:36

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Lefkoşa'ya giden Türk Dünyası Arabulucular Birliği heyetini kabul etti.

Tatar, Türk Dünyası Arabulucular Birliği Başkanı Yakup Erikel ve beraberindeki Türkiye ve Azerbaycanlı üyelerden oluşan heyetle Cumhurbaşkanlığı'nda görüştü.

Kabulde konuşan Tatar, daha adil bir dünya oluşturulması gerektiğini vurgulayarak, KKTC'ye uygulanan ambargo ve engellemelere dikkati çekti.

Tatar, ziyaretin KKTC'nin tanınırlığını güçlendirdiğine işaret ederek, "Bize yapılan büyük haksızlık var. Bunun için Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan sık sık 'Dünya beşten büyüktür. Daha adil bir dünya mümkündür' demektedir. Dünyanın daha adil bir düzleme oturması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Türk Dünyası Arabulucular Birliği Başkanı Erikel de Türkiye ve Azerbaycan’dan hukukçularla KKTC’yi ziyaret ettiklerini belirterek, "Amacımız, KKTC'deki hukukçu arkadaşlarımız ile tanışmak ve arabuluculuk veya hukukun değişik alanlarında birlikte yapılacak çalışmalar ile ülkelerimiz arasındaki hukukçu ve hukuki iletişimin artırılmasıdır." diye konuştu.

Türk Dünyası Arabulucular Birliği heyeti, KKTC temasları çerçevesinde Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik ile de bir görüşme gerçekleştirdi.
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