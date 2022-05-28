Türk doktor ABD'de tutuklu yargılanıyor

ABD'de 2013 yılından beri kanser ve enfeksiyon hastalıkları üzerine araştırmalar yürüten Dr. Serhat Gümrükçü, koronavirüsü hücresel düzeyde yok edebilmeyi hedefleyen tedavi yöntemiyle de tıp dünyasında adından bahsettirmişti. Fakat Gümrükçü, tıp alanındaki ismini gölgede bırakacak bir olayla karşı karşıya.

Los Angeles merkezli 'Enochian BioSciences' şirketinin kurucularından olan 39 yaşındaki Gümrükçü, aynı şirkette teknoloji direktörü olarak görev alan 35 yaşındaki Berk Eratay ile Gregory Davis adlı bir kişinin öldürülmesine ilişkin davada yargılanıyor.

Mahkemede yer alan iddia ise Gümrükçü ve Eratay'ın cinayet için kiralık katil tuttukları yönünde.

Gregory Davis’in Vermont eyaletindeki evinden kaçırılarak öldürülmesine ilişkin ayrıntılar, ABD Adalet Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Davis’in cesedi 7 Ocak 2018’de evinden kilometrelerce uzakta elleri bağlı, başı ile göğsüne kurşun isabet etmiş halde bulundu.

Yaklaşık dört senedir süren soruşturmada, Gümrükçü ve Eratay cinayete azmettirme suçundan tutuklu yargılanıyor. Çıkarıldıkları ilk duruşmada suçlu bulunmaları halinde müebbet hapis cezası alması bekleniyor. Jerry Banks ve Lee Ethridge isimli iki Amerikalı da olay kapsamında tutuklu.

Serhat Gümrükçü kimdir?

İzmir'de 1982 yılında dünyaya gelen, ilk, orta ve lise eğitiminin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Serhat Gümrükçü, Rusya First Moskow State Medical University'deki genetik uzmanlığının ardından immünoloji ve onkoloji alanında doktora yaptı.

ABD'de 2013'ten bu yana kanser ve enfeksiyon hastalıkları alanında hücre ile gen tedavisi araştırmalarını sürdüren Gümrükçü, 2018'den itibaren merkezi Güney Kaliforniya'nın Los Angeles şehrindeki Seraph Research Institut'ta kendi adını taşıyan laboratuvarda çalışmalarına devam etti.

Gümrükçü, klinik araştırma direktörlüğünü üstlendiği merkezde, ekibiyle birlikte "içinde bulunan bileşenleri kullanarak virüsü hücresel düzeyde yok edebilmeyi hedefleyen tedavi yöntemi" hazırladı.

Serhat Gümrükçü'nün başkanlığında geliştirilen yöntemin virüsü, 48 saat içinde etkisizleştirip yok ettiği sonucuna ulaşıldığı iddia edilmişti.