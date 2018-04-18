Türk devi Pakistan'da çay fabrikası açtı

Başkent İslamabad’ın 200 kilometre kuzeyindeki bölgenin Şinkiari köyü yakınlarında açılan fabrikanın açılışına katılan Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, Pakistan’ın büyük oranda çay tükettiğini ancak çayın tamamını dışarıdan aldığını söyledi. Fabrika kurma talebinin Pakistan tarafından geldiğini ifade eden Sütlüoğlu, fabrikada günlük 5 ton üretim yapılacağını söyledi. Açılışın ardından fabrika bahçesine Türkiye’den getirilen verimliliği yüksek seçkin çay fidanları dikildi.