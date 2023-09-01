Türk devi geliyor, harekete geçti! Türkiye'den ilk yerli ve milli büyük tarihi projemiz TÜRKSAT 6A

Ankara’da 3 Eylül’e kadar TEKNOFEST heyecanı sürecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, A Haber’de merak edilen soruları cevapladı. Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin Uzay hamlesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Yerli uyduların ne zaman hizmet verecek? Ay'a ne zaman gideceğiz?' sorusuna cevap veren Kacır şunları söyledi:

''Evet Türkiye uzay teknolojileri konusunda aslında deneyim sahibi bir ülke. Son 20 yılda Türkiye özellikle uydu geliştirme konusunda önemli kabiliyetler kazandı. Görüntüleme uydularında adım adım RASAT daha sonra GÖKTÜRK en son İMECE uydularını Türkiye kendi imkânlarıyla üretti. İMECE'de hem tasarım hem üretim konusunda millilik ve yerlilikte en üst seviyeye çıkmış oldu. Yüksek çözünürlüklü bir görüntüleme uydusundan bahsediyoruz.

Haberleşme uydularında ilk büyük projemiz TÜRKSAT 6A olacak. Onu da artık tamamlamak üzereyiz. İnşallah önümüzdeki yılın ilk aylarında o da Uzaya gönderilmiş olacak. Türkiye önemli alt yapılar kurdu. Türkiye'nin bugün kendi uydularını ve kendi Uzay araçlarını test edebileceği geliştirme süreçlerinde bütün testleri kendi imkânları ile yapabileceği çok önemli bir altyapısı hemen burada Ankara'dan TUSAŞ tesislerinde kuruldu. Uyduların geliştirme faaliyetlerinde %100 Türkiye'de tamamlayabilir hale geldik.''

AY'DA ARAŞTIRMA YAPACAK ARAÇ YOLDA

''Birçok ülkenin Ay ile ilgili projesi var. En son Hindistan Ay’ın gidilmemiş bir bölgesine bir uzay aracı indirdi. Tabi biz açık konuşmak gerekirse bu serüvende bazı ülkelerin oldukça gerisinden geliyoruz ama iddialı geliyoruz hem de bütün bu projeleri gerçekleştirirken teknolojide yeni çığırlar açmayı da hedefliyoruz. Türkiye Ay misyonunu iki aşamada gerçekleştirecek. İlk erişimde dünya yörüngesinden ayrı yörüngeye kendi ateşlediğimiz bir hibrit roket motoruyla geçiş yapacağız. Birkaç yıl sonra yeryüzünden fırlatmayı da milli imkanlarımızla yapmak ve Ay’a yumuşak inişi gerçekleştirerek Ay yüzeyinde araştırma yapacak bir uzay aracı geliştirmek istiyoruz.''

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