TÜRK DEGS paylaştı: Libya halkı, Türkiye ile birleşmek istedi

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Mavi Vatan doktrininin babası Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı Paşa'nın önderliğinde kurulan Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi'nden (TÜRK DEGS) dikkat çeken bir haber paylaşıldı.

Türkiye ile birleşmek için parti kurdular

TÜRK DEGS'te yer alan habere göre, 22 Ocak 1947 tarihinde Libyalılar Türkiye Cumhuriyeti egemenliğine girmek istedi. Libyalılar bunun için parti bile kurdu.

M. Kemal ile Senusi Aşireti, işgale karşı "El-Cihad" isimli gazete çıkardı

"Libya ile Türkiye arasındaki kardeşlik oldukça bir geçmişe ve derin bağlara dayanmaktadır" ifadesinin kullanıldığı haberde, Osmanlı Devleti tarafından görevlendirilen M. Kemal ile Türk dostu Senusi Aşiretiyle birlikte İtalyan emperyalizmine karşı bir direniş organize edildi ve burada El-Cihad isimli bir de gazete çıkardı.

Libya-Türkiye kardeşliği tarihi veri ve arşivlere de net bir şekilde yansıyor

Bir tarihi bir gazete kupürünün kullanıldığı haberde, devamla şu ifadelere yer verildi:

"Libya ile Türkiye arasında akrabalık ilişkileri mevcuttur. Şüphesiz ki bu kardeşliğin modern zamandaki en önemli göstergesi 2019 yılında imzalanan Libya-Türkiye Deniz Yetkileri Sınırlandırma Antlaşmasıdır. Cihat Yaycı'nın "Libya-Türkiye'nin Denizden Komşusudur" başlıklı makalesine dayanan antlaşma 21. yüzyılda Türk-Libya dostluğunun net ifadesi halindedir. Libya-Türkiye kardeşliği tarihi veri ve arşivlere de net bir şekilde yansıyor."