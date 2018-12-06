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Türk çete liderinin katilleri yakalandı

Danimarka'nın Kopenhag kentinde silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden eski çete lideri Nedim Yaşar'ın katil zanlıları yakalandı.

06 Aralık 2018 Perşembe 22:28
Türk çete liderinin katilleri yakalandı

Danirmarka'nın başkenti Kopenhag'da kurşunlanarak infaz edilen eski çete lideri Nedim Yaşar'ın katil zanlıları yakalandı.

Danirmarka'nın başkenti Kopenhag'da 19 Kasım akşamı yazdığı 'Kökler' kitabının tanıtımının ardından aracında kurşunlanarak infaz edilen eski çete lideri Nedim Yaşar'ın katil zanlıları yakalandı. Kopenhag polisi, perşembe günü bir motosiklet çetesine operasyon düzenlediklerini, 24 ve 25 yaşında 2 şüpheliyi gözaltına aldıklarını, yapılan uzun teknik ve fiziki takip sonucu Nedim Yaşar'ın katillerini bulduklarını, eşzamanlı olarak Danimarka genelinde cinayetle ilgili birçok çete üyesinin bulunduğu ev ve mekanlara baskın düzenlendiğini açıkladı.

Vatandaşlar cinayetin çözülmesinde rol oynadı

Kopenhag Polisi Emniyet Müdürü Torben Svarrer basına yaptığı açıklamada duyarlı vatandaşların cinayetle ilgili gördüklerini aktarması ve zanlıların eşkallerinin tespit edilmesinde büyük rol oynadığını, bundan dolayı polis teşkilatının müteşekkir olduğunu vurguladı.

Cuma günü mahkemeye çıkarılacaklar

2 şüphelinin cuma günü savcının talebi üzerine mahkemeye çıkarılacağı belirtilirken cinayet bürosunun şüphelileri sorgulamaya devam ettiği, olayda azmettiricilerin olup olmadığını ve cinayetin sebebini öğrenmeye çalıştıkları belirtildi.

Bandidos isimli motosiklet çetesinin alt destek birimi olarak bilinen 'Savaşçılar' grubunun liderliğini yapmış olan Nedim Yaşar oluşumun dağılması ile birlikte ayrılarak radyo programcılığı yapmaya başlamış, programlarında çeteyi ve çalışma yöntemlerini deşifre eden açıklamalarda bulunup gençlerin bu tür işlere özenmemesi için çalışmalar yürütmüştü. Yaşar, radyo programlarında yaşı küçük çocuklardan nasıl para gasp ettiğini ve karıştığı diğer suçları anlatıyordu. Ardından bir kitabevinden yaşadıklarını kitaplaştırılması için teklif aldı. Teklifi kabul eden Nedim Yaşar kitabının tanıtım günü infaz edilmişti.

1987'de Konya/Kulu Karacadağ köyünde dünyaya gelen Yaşar henüz 4 yaşındayken ailesi ile birlikte Danimarka'ya göç etti. 6’ncı sınıfta öğretmenini tehdit eden Nedim Yaşar okuldan atıldı. 17 yaşında gasp suçundan hüküm giydi. İlerleyen yıllarda dünyanın en iyi organize motosiklet çetelerinden biri olan Bandidos'a alt destek birimi kurdu.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 22:28
  1. Konya
  2. Danimarka
  3. çete lideri

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