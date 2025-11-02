Türk Çelik Sektöründen Kritik Büyüme: Üretim 28,1 Milyon Tona Yükseldi

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği'nin (TÇÜD) verilerine göre, Türk çelik sektörü 2025 yılının ilk dokuz ayında büyümeyi sürdürdü.

ÜRETİMDE YÜKSELİŞ, TÜKETİMDE ARTIŞ

Ocak-eylül döneminde ham çelik üretimi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,6 artışla 28,1 milyon ton olarak gerçekleşti. Nihai mamul tüketimi de aynı dönemde yüzde 3,9 yükselişle 28,9 milyon tona çıktı.

TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, dünya genelinde ham çelik üretiminde düşüş (yüzde 1,6) yaşanırken, Türkiye'nin Hindistan ve ABD ile birlikte üretimi büyüten ülkeler arasında yer aldığını belirtti. Bu sonuçla Türkiye, dünyanın en büyük 7'nci çelik üreticisi konumunu sürdürüyor.

İHRACAT VE İTHALAT RAKAMLARI

İhracat (Ocak-Eylül): Miktar bazında yüzde 12,1 artışla 11,4 milyon tona, değer bazında yüzde 3,8 artışla 7,7 milyar dolara çıktı.

İthalat (Ocak-Eylül): Miktar bazında yüzde 17,2 artışla 14,2 milyon tona, değer bazında yüzde 3,6 artışla 9,9 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 77,8'den yüzde 78'e çıktı.

TÇÜD'DEN İTHALAT UYARISI VE KOTA TALEBİ

Sürekli büyüyen iç tüketimin yurt içi tedarik yoluyla karşılanmasının önemine değinen Yayan, sektörün iç tüketimi karşılayacak kapasitesi olmasına rağmen, kapasite kullanım oranının yüzde 63 gibi düşük bir seviyede seyrettiğini belirtti.

Yayan, milyarlarca avroluk devlet desteği alan ülkelere karşı rekabet gücünü korumak için ABD ve AB'de uygulananlara benzer tedbirlerin alınması çağrısında bulundu. Ayrıca, ciddi ithalat artışı yaşanan ülkelere karşı kota uygulanması ve kotayı aşan ithalat için ek vergi ihdas edilmesinin önemini vurguladı.