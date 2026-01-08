  • İSTANBUL
Gündem

PKK-SDG elebaşı köşeye sıkışınca ağlamaya başladı: Hem anlaşmayı bozdu hem de 'katliam' yalanına sarıldı!

Giriş Tarihi:
Suriye’nin Halep şehrinde köşeye sıkışan terör örgütü PKK-SDG’nin sözde elebaşı Mazlum Abdi, bölgedeki bozgunun ardından panik içinde açıklamalarda bulundu. Daha birkaç ay önce, 10 Mart’ta Suriye yönetimiyle masaya oturup imza atan ancak verdiği sözleri tutmayarak Şam yönetimini günlerce oyalayan Abdi, şimdi de "tek taraflı dayatma" bahanesine sığınarak mağdur edebiyatı yapmaya soyundu.

Halep’teki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde militanlarının Suriye güvenlik güçleri karşısında tutunamadığını gören terörist başı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Savaş dilini sürdürmek kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

 

İmzasına sadık kalmadı, şimdi 'savaş dili' diyor

Oysa aynı Mazlum Abdi, 10 Mart’ta varılan mutabakatın şartlarını yerine getirmeyerek bölgedeki gerilimi tırmandıran taraf olmuştu. Kendi bozduğu anlaşmayı unutan elebaşı, şimdi Suriye ordusunun meşru müdahalesini "savaş suçu" olarak niteleme küstahlığında bulundu.

 

Sivilleri kalkan yapıp 'katliam' yaygarası kopardı

Mevzilendikleri mahallelerde halkı kalkan olarak kullanan terör örgütü, tank ve topçu atışlarından dert yanarken asıl niyetini de ele verdi. Bölgedeki demografik yapının değişeceğinden korkan PKK-SDG elebaşı, terör yuvalarının dağıtılmasını "sivillere yönelik katliam tehlikesi" olarak pazarlamaya çalıştı. "Günlerdir tüm taraflarla çalışıyoruz" diyerek uluslararası kamuoyuna şirin gözükmeye çalışan Abdi’nin bu hamlesi, sahadaki ağır yenilgiyi örtbas etme çabası olarak yorumlandı.

 

Terör koridoruna ağır darbe

Saha kaynakları, Mazlum Abdi’nin bu açıklamalarının örgüt içindeki büyük paniğin dışa vurumu olduğunu belirtiyor. 10 Mart mutabakatına uymayarak Suriye devletini oyalama taktiği güden teröristlerin, bugün Eşrefiye’de teslim olmak zorunda kalması, bölgedeki PKK-SDG varlığının sonuna gelindiğinin en açık göstergesi oldu.

