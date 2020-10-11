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Ekonomi Türk çayını en çok Belçikalılar içti
Ekonomi

Türk çayını en çok Belçikalılar içti

Türkiye’den bu yılın 9 ayında Belçika başta olmak üzere 105 ülkeye 12 milyon 182 bin 162 dolarlık çay ihraç edildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 02:43:00 -
Türk çayını en çok Belçikalılar içti

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, Ocak-Eylül 2020’de 105 ülkeye 3 bin 109 ton çay satıldı. İhracattan 12 milyon 182 bin 162 dolar döviz girdisi sağlandı. Geçen yılın aynı döneminde 3 bin 88 ton çay karşılığında 10 milyon 771 bin 525 dolar elde edildiği dikkate alınırsa, çay ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktar bakımından yüzde 0,7, değer bakımından yüzde 13 artış gösterdi. Türkiye’nin çay ihracatında 3 milyon 991 bin 715 dolarla Belçika ilk sırada yer aldı. Bu ülkeye 936 ton çay ihraç edildi. DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, çay ihracatının yüzde 55’lik kısmının Avrupa ülkelerine yapıldığını söyledi. Türk çayı dış satımının giderek arttığına işaret eden Gürdoğan, “Ülkemizin net döviz girdisi sağlayan ürünü ve bölgemizin en önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan çayın, son yıllarda ihracatı da hızlı bir gelişme gösterdi ve 105 ülkede beğeniyle tüketilen bir ürün haline geldi” dedi.

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