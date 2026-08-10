Suratları kızarmıyor! İYİ Parti'den yüzsüzlük
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bingöl’de kahraman şehidimizin emaneti olan yakınana ağza alınmayacak küfürler savuran Kocaeli vekili Lütfü Türkkan'ı sahiplenen İYİ Parti, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında TBMM'de görüşülen çerçeve yasa kanun teklifini manipüle etmeye çalıştı.
İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, çerçeve yasa kanun teklifinin beşinci maddesi üzerine yaptığı konuşmanın sonunda terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 7 bin 500 kişinin ismini okumaya başladı.
Türkoğlu, TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın birleşime 5 dakika ara vermesinin ardından da şehitlerin isimlerini okumaya devam ederken İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kürsüye gelerek sarıldı ve kendisini İYİ Parti sıralarına götürdü.
İYİ Parti Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan, Bingöl’de kahraman şehidimizin emaneti olan yakınana ağza alınmayacak küfürler savurmuştu.
Türkkan, Bingöllü şehit yakını Tahir Gümren’in boğazına sarılıp küfür etmişti.
"ÖNCE LÜTFÜ'Yİ KOVUN!"
TBMM çatısı altındaki İYİ Parti tiyatrosuna vatandaşlar 'Şehidimizin emanetine küfür eden Lütfü Türkkan'ı partiden kovun' sözleriyle tepkisini dile getirdi.