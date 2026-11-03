Selvi: Emir Sarıgül’ün iddiaları incelemeye alındı! Özel’le ilgili soruşturma kara paraya uzanır mı?

Emir Sarıgül’ün savcılık ifadesinde dile getirdiği 350 bin dolarlık para iddiası sonrası gözler yürütülen sürece çevrildi. Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi, Emir Sarıgül’ün Özgür Özel’e 350 bin dolar verdikleri iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Özgür Özel hakkında soruşturma başlattığı haberleri yayıldığını hatırlatarak, “Ama bu doğrulanmıyor. Özgür Özel hakkında soruşturma açılmış değil. Ancak öğrendiğime göre Emir Sarıgül’ün iddiaları hakkında inceleme başlatılmış” dedi.

“Emir Sarıgül’ün iddia ettiği tarihlerde Özgür Özel’le Mustafa Sarıgül buluştu mu?” diyen Selvi, “Bunun için kamera kayıtlarına bakılacak. Baz kayıtları ve HTS verileri incelenecek. Eğer bu deliller inandırıcı bulunursa Özgür Özel milletvekili olduğu için hakkında fezleke düzenlenebilir. Özgür Özel iddialar karşısında sessiz kalırken, Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre ‘Açık bir iftira, itibar suikastı’ demişti. Sarıgül soruşturması kapsamında tutuklu olan Emir Sarıgül savcılığa verdiği ifadede Yeni Parti’nin kuruluş aşamasında parti kurucularından olan babası Mustafa Sarıgül’ün Özgür Özel’e iki ayrı seferde 350 bin dolar parayı elden verdiğini iddia etmişti. Mustafa Sarıgül, yakın çevresine bu iddiaların doğru olmadığını söylüyormuş. Yargı sadece Emir Sarıgül’ün iddialarıyla yetinmez. Emir Sarıgül’ün belirttiği günlerde o mekânlarda Mustafa Sarıgül ile Özgür Özel bir araya geldi mi? Kamera kayıtları var mı, telefonlarının baz kayıtları ve HTS verileri uyuşuyor mu ona bakar. Ayrıca çok önemli bir nokta var. Sarıgül ailesiyle ilgili soruşturma suçtan elde edilen gelirin aklanması yani kara para soruşturması. Özgür Özel’le ilgili soruşturma kara paraya uzanır mı?” diye yazdı.