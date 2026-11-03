Dünyada bir ilk: Milli Uçak Gemisi Türkiye'nin oraya giriş bileti olacak

Ayrıca, deniz harekat ortamının gereklilikleri doğrultusunda, başta korozyon koruması ve iniş takımlarının güçlendirilmesi olmak üzere çeşitli yapısal ve teknik iyileştirmelerin yapılması da gündemde. İnsansız platformlar içinse en güçlü iki aday Baykar’ın KIZILELMA’sı ile TUSAŞ’ın ANKA-III’üdür. Her iki platform da düşük radar görünürlüğüyle öne çıkarken hem hava-hava hem de hava-yer görevlerini icra edebilecek kabiliyete sahiptir. Bunların yanında yine Baykar tarafından kısa pistli deniz platformlarında görev yapmak üzere geliştirilen BAYRAKTAR TB-3’ün de MUGEM’de konuşlandırılması sürpriz olmayacaktır. BAYRAKTAR TB-3 yakın dönemde sonobuoy atış testleri gerçekleştirdiğini ifade etmekte fayda var. Bu yeteneğe sahip insansız hava araçlarının (İHA) uçak gemisinde konuşlandırılması, denizaltı savunma harbi görevlerinin etkinliğini artırabilir. Öte yandan, MUGEM’in insansız deniz araçlarının (İDA) konuşlandırılmasına uygun bir tasarıma sahip olacağı belirtiliyor, bu özellik uçak gemileri açısından dünyada bir ilk olma niteliği taşıyor.