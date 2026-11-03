  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yasadışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcenlik… 401 internet sitesine erişim engellendi Çok konuşulacak gelişme: Azerbaycan, Bayraktar TB2 SİHA'ların yok ettiği Pantsir'leri alıyor "ABD İHA'larını düşürdük!" Otomotiv ihracatında yeni rekor! İlk kez o eşiği aştı Oysa yıllar sonra çalıştırılmıştı! 137 yıllık kulede zaman yine durdu Bu habere bakmadan plan yapmayın: İstanbul’da beklenen sağanak geliyor Dünyada bir ilk: Milli Uçak Gemisi Türkiye'nin oraya giriş bileti olacak Devler o yıldızı radarına aldı: Galatasaray’dan rekor bonservis talebi Bu belirtileri hafife almayın: İşte mantar zehirlenmesini anlamanın yolu! Azerbaycan Türkiye'yi bypass eden projeye onay vermeye hazırlanıyor
Teknoloji-Bilişim
12
Yeniakit Publisher
Dünyada bir ilk: Milli Uçak Gemisi Türkiye'nin oraya giriş bileti olacak

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünyada bir ilk: Milli Uçak Gemisi Türkiye'nin oraya giriş bileti olacak

Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenk Özgen, Türkiye’nin Milli Uçak Gemisi (MUGEM) Projesi ile ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu.

#1
Foto - Dünyada bir ilk: Milli Uçak Gemisi Türkiye'nin oraya giriş bileti olacak

Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenk Özgen, Türkiye’nin Milli Uçak Gemisi (MUGEM) Projesi’nin Türk Deniz Kuvvetlerinin gelecek vizyonundaki yerini AA Analiz için kaleme aldı.

#2
Foto - Dünyada bir ilk: Milli Uçak Gemisi Türkiye'nin oraya giriş bileti olacak

Türk Deniz Kuvvetlerinin açık denizlere doğru yönelişinin simgesi olarak öne çıkan Milli Uçak Gemisi (MUGEM) Projesi’nde inşa çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, MUGEM’in 27 Eylül 2027 tarihinde denize indirilmesinin planlandığını açıkladı. Geminin 2032 yılı içerisinde hizmete girmesi hedefleniyor. İsim konusunda ise çeşitli tahminler dile getirilse de henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

#3
Foto - Dünyada bir ilk: Milli Uçak Gemisi Türkiye'nin oraya giriş bileti olacak

Savunma Sanayii Başkanlığı, (SSB) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve İstanbul Tersanesi Komutanlığı işbirliğiyle yürütülen MUGEM Projesi’nde, tasarım ve alt sistemler dahil yüzde 80’in üzerinde bir yerlilik oranına ulaşılması hedefleniyor. Yüksek teknoloji ve mühendislik bilgisi gerektiren böylesine karmaşık bir platformda bu düzeyde yerlilik oranının hedeflenmesi, Türk savunma sanayisinin özgün çözüm üretme kapasitesini ortaya koyan önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

#4
Foto - Dünyada bir ilk: Milli Uçak Gemisi Türkiye'nin oraya giriş bileti olacak

Türk Donanması için bugüne kadar inşa edilen en büyük platform olma özelliğini taşıyan MUGEM’in, 285 metre uzunluğa, 72 metre genişliğe, 10,1 metre su çekimine ve 60 bin ton deplasmana sahip olacağı açıklandı. Halen donanmanın envanterindeki en büyük platform konumundaki TCG Anadolu’nun 231 metre uzunluğa ve yaklaşık 27 bin ton deplasmana sahip olduğu düşünüldüğünde, inşa edilen geminin boyutları ve temsil ettiği kapasite artışı daha net anlaşılıyor.

#5
Foto - Dünyada bir ilk: Milli Uçak Gemisi Türkiye'nin oraya giriş bileti olacak

Günümüzde uçak gemileri iniş-kalkış yöntemine göre sınıflandırılıyor. MUGEM’in STOBAR (Kısa Mesafeden Kalkış Bariyerle Duruş) konfigürasyonunda olacağı açıklandı. Bu doğrultuda geminin baş kısmında 12 derecelik eğime sahip kalkış rampası kullanılacak. Diğer yandan, harekat ihtiyaçlarına göre geminin CATOBAR (Mancınık Destekli Kalkış Bariyerle Duruş) konfigürasyonuna dönüştürülmesine imkan tanıyacak bir altyapıya sahip olacağının ifade edildiği de not düşülmeli.

#6
Foto - Dünyada bir ilk: Milli Uçak Gemisi Türkiye'nin oraya giriş bileti olacak

MUGEM’in 52 hava aracına ev sahipliği yapacağı duyuruldu. Öyle anlaşılıyor ki, söz konusu hava gücü insanlı ve insansız platformlardan müteşekkil olacak. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Türk Deniz Kuvvetlerinin gelecekteki ihtiyaçlarına istinaden Hürjet’in deniz versiyonunun geliştirileceğini açıkladı. Tasarım açısından mevcut Hürjet’ten önemli farkları olması öngörülen uçakta daha yüksek itki gücü sağlayan bir motorun kullanılacağı belirtiliyor.

#7
Foto - Dünyada bir ilk: Milli Uçak Gemisi Türkiye'nin oraya giriş bileti olacak

Ayrıca, deniz harekat ortamının gereklilikleri doğrultusunda, başta korozyon koruması ve iniş takımlarının güçlendirilmesi olmak üzere çeşitli yapısal ve teknik iyileştirmelerin yapılması da gündemde. İnsansız platformlar içinse en güçlü iki aday Baykar’ın KIZILELMA’sı ile TUSAŞ’ın ANKA-III’üdür. Her iki platform da düşük radar görünürlüğüyle öne çıkarken hem hava-hava hem de hava-yer görevlerini icra edebilecek kabiliyete sahiptir. Bunların yanında yine Baykar tarafından kısa pistli deniz platformlarında görev yapmak üzere geliştirilen BAYRAKTAR TB-3’ün de MUGEM’de konuşlandırılması sürpriz olmayacaktır. BAYRAKTAR TB-3 yakın dönemde sonobuoy atış testleri gerçekleştirdiğini ifade etmekte fayda var. Bu yeteneğe sahip insansız hava araçlarının (İHA) uçak gemisinde konuşlandırılması, denizaltı savunma harbi görevlerinin etkinliğini artırabilir. Öte yandan, MUGEM’in insansız deniz araçlarının (İDA) konuşlandırılmasına uygun bir tasarıma sahip olacağı belirtiliyor, bu özellik uçak gemileri açısından dünyada bir ilk olma niteliği taşıyor.

#8
Foto - Dünyada bir ilk: Milli Uçak Gemisi Türkiye'nin oraya giriş bileti olacak

Modern deniz harekat ortamında hedef tespit ve uzun menzilli hassas vuruş kabiliyetleri önemli ölçüde gelişti. Bu durum, büyük su üstü platformlarının gizlenmesini ve hayatta kalmasını giderek zorlaştırıyor. Bununla birlikte, denizden güç intikali söz konusu olduğunda uçak gemileri hala rakipsiz konumda. ABD, Çin, Fransa gibi ülkelerin yeni uçak gemisi projelerine yatırım yapmayı sürdürmesi de bu platformların stratejik önemini koruduğunu gösteriyor. MUGEM’in Türkiye’nin "mavi vatan"daki hak ve çıkarlarını koruma kapasitesini güçlendirmesinin ve askeri caydırıcılığını artırmasının yanı sıra ülkenin bölgesel ve küresel bir aktör olma hedeflerine de önemli katkılar sunması bekleniyor.

#9
Foto - Dünyada bir ilk: Milli Uçak Gemisi Türkiye'nin oraya giriş bileti olacak

TCG Anadolu ile ilk kez ana vatandan uzak coğrafyalara güç aktarımı yeteneği kazanan Türk Donanması, MUGEM ile bunu daha da ileri bir seviyeye taşıyacak. Bu doğrultuda, uçak gemisi sayesinde karadaki uçakların menzili dışında bulunan dost unsurlara hava şemsiyesi sağlanması mümkün hale geleceği gibi ihtiyaç halinde taarruz görevleri de icra edilebilecek. Ayrıca uçak gemisi, dış politikayı destekleme, bayrak gösterme ve insani yardım operasyonlarına katkı sağlama gibi işlevler de üstlenecek.

#10
Foto - Dünyada bir ilk: Milli Uçak Gemisi Türkiye'nin oraya giriş bileti olacak

Türkiye, 2030’lu yıllarda merkezinde uçak gemisinin yer aldığı bir deniz görev grubu teşkil edebilecek. Dünyadaki örnekleri dikkate alındığında, bu görev grubunun 5-6 muharip ve lojistik destek gemisinden oluşması kuvvetle muhtemel görünüyor. Yerli ve milli imkanlarla tasarlanıp inşa edilen Tepe sınıfı hava savunma harbi muhripleri ile istif sınıfı fırkateynlerin yanı sıra MİLDEN Projesi kapsamında geliştirilen denizaltıların bu görev grubunun unsurları arasında yer alması beklenebilir. Tabii periyodik bakım uygulamaları ve eğitim faaliyetleri sırasında harekattan sakıt kalınacağı göz önünde bulundurulduğunda, gelecekte ikinci bir uçak gemisinin inşasının da gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

#11
Foto - Dünyada bir ilk: Milli Uçak Gemisi Türkiye'nin oraya giriş bileti olacak

Uçak gemisi, dünyada yalnızca az sayıda ülkenin sahip olduğu bir kabiliyet. Bu yönüyle MUGEM, elit deniz güçlerinin yer aldığı bir lige “giriş bileti” anlamına geliyor. Son yıllarda kuvvet yapısını geliştirmeye yönelik önemli adımlar atan Türk Deniz Kuvvetleri, MUGEM ile kıyı sularından açık denizlere uzanan stratejik vizyonunu güçlendirecek. Nitekim geminin hizmete girmesiyle beraber Türk Donanması, denizcilik literatüründe ana vatandan uzak coğrafyalarda harekât icra edebilen kuvvetleri tanımlamak için kullanılan “mavi-su donanması” olma yolunda kritik bir eşiği geride bırakacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan aday gösterdi! Özgür Özel tebrik telefonu açtı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan aday gösterdi! Özgür Özel tebrik telefonu açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı mektupla Feridun Sinirlioğlu, Türkiye’nin BM Genel Sekreterliği için resmî adayı olarak gös..
Fenerbahçe - Liverpool maçının hakemi açıklandı
Spor

Fenerbahçe - Liverpool maçının hakemi açıklandı

Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Fenerbahçe’nin Liverpool ile karşılaşacağı maçta Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak...
Soluduğumuz havadan beynimize sessiz zehir!
Sağlık

Soluduğumuz havadan beynimize sessiz zehir!

Bilim insanlarının yürüttüğü son araştırmalar, hava kirliliğinin beynimize verdikleri korkunç zararları gözler önüne serdi. İnsan beyninde b..
Yeni Parti’den Mustafa Sarıgül ve ailesine salvolar! Soruşturma Özel’e uzanınca istenmeyen adam oldu!
Gündem

Yeni Parti’den Mustafa Sarıgül ve ailesine salvolar! Soruşturma Özel’e uzanınca istenmeyen adam oldu!

Soruşturma başlayıncaya kadar Yeni Parti’nin muteber isimleri arasında yer alan Mustafa Sarıgül, soruşturma başladıktan sonra bir anda Yeni ..
Can Ataklı, Emir Sarıgül’ün bir dostuna feryadını anlattı! Beni o psikopattan kurtar ne olur!
Siyaset

Can Ataklı, Emir Sarıgül’ün bir dostuna feryadını anlattı! Beni o psikopattan kurtar ne olur!

Mustafa Sarıgül ve ailesine ilişkin iddialar kamuoyunu meşgul ederken, Gazeteci Can Ataklı da babasının aleyhinde itirafçı olan Emir Sarıgül..
Görev başında fenalaşan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin şehit düştü!
Gündem

Görev başında fenalaşan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin şehit düştü!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Van'ın Çaldıran ilçesindeki Alparslan Hudut Karakolu sorumlul..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23