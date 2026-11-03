COP31'de Yörük kültürü rüzgarı esecek: Antalya evi dünya misafirlerini ağırlayacak

"COP31 İÇİN GELECEK TÜM ÜLKE VATANDAŞLARINI BEKLİYORUZ" Evin dışında da gözleme alanı olacağını ifade eden Şahin, şunları kaydetti: "Orada da misafirlerimize Yörük kültürüne ait gözlemelerimizi, bazlamalarımızı, yanık dondurmamızı hepsini tanıtma ve tattırma fırsatımız olacak. Sonraki süreçte de istiyoruz ki Antalya Valiliği'ne ait böyle güzel bir ev olarak yaşamaya devam etsin, atıl kalmasın. Kültürümüzü yansıtmaya devam etsin diye düşünüyoruz. Akseki'den gelen desteklerle odalarımızı en güzel şekilde dekore ettik. Tam Yörük kültürüne uygun olarak dekorasyonunu yaptık. İstedik ki gelen misafirlerimiz Antalya'nın sadece denizini, kumunu, güneşini değil, yaşayan, var olan ve çok zengin olan Yörük kültürünü, yemeklerini, her şeyini bu evde tadıp, yaşayabilsinler. COP31 için gelecek tüm ülke vatandaşlarını bekliyoruz, onlara burada hizmet etmeye, kültürümüzü tanıtmaya, anlatmaya hazırız." Şahin, Antalya Evi'nde sergi alanı da oluşturduklarını, QR kodlarla İngilizce olarak yöresel ürünleri ve kültürü tanıma, eşyaların işlevlerini öğrenme, nasıl yapıldığını görme imkanı bulunabileceğini söyledi.