Türk bayrağı asılı olan TIR'ın önünü kestiler! Yer bakın neresi

Ermenistan’da çekildiği öğrenilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler viral oldu.

İddiaya göre, Türk Tır şoförünün önü Ermeni bir şoför tarafından kesildi.

Araçta Türk Bayrağı olduğunu dile getiren Türk Tır şoförü zor anlar yaşadı.

Sürekli sağ sol yaparak Tır şoförünün ilerlemesini zorlaştıran Ermenistanlı vatandaşın gitmesi için Türk Tır şoförü bir süre beklese de başarısız oldu.

Videoda Tır şoförü şunları aktarıyor:

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Ermenistan'da sorun yok demeyin. İşte bakın görmüş olduğunuz taksiye önüme arabayı kırıyor görüyorsunuz. Yani bizim Türkleri pek sevmiyorlar arkada Türk Bayrağı var diye böyle yapıyorlar. Burada yavaşlıyorum aramız açılsın biraz, belki gider diye.

Otobüsün önüne geçiyor yine bekliyor beni. Tekrardan önüme çıkacak. Bekliyor beni özellikle. Arabanın arkasında Türk Bayrağı var diye yapıyor.

O anlar sosyal medyada büyük tepki topladı.