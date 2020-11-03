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Spor Türk basketbolunun efsanesi Yalçın Granit son yolculuğuna uğurlandı
Spor

Türk basketbolunun efsanesi Yalçın Granit son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 15:27:29 -
Türk basketbolunun efsanesi Yalçın Granit son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - Önceki gün 88 yaşında vefat eden Türk basketbolunun efsane ismi Yalçın Granit son yolculuğuna uğurlandı.

Yalçın Granit'in cenazesi, Darüşşafaka ve Galatasaray kulüplerinde düzenlenen törenlerden sonra Zincirlikuyu Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına, Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Yöneticisi Ömer Onan, Darüşşafaka ve Galatasaray kulüplerinin yöneticileri, eski Galatasaray Kulübü Başkanı Faruk Süren, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Yalçın Granit'in ailesi ile spor camiasından çok sayıda kişi katıldı.

Granit'in cenazesi, namazın ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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