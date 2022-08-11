Türk başkandan Kaan Ayhan'a çirkin teklif

Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan'ı transfer etmek için Süper Lig'de kıyasıya bir rekabet yaşanırken, milli futbolcu ile ilgili ortaya atılan son iddia gündem oldu.

"Biraz ortalığı karıştırsın"

Tivibu Spor'a yaşananları anlatan gazeteci Gökmen Özcan, "Oyuncunun Almanya'daki evine ailesinin yanına bir başkan gidiyor ve ailesiyle görüşüyor. Maddi şartlar soruluyor. O kulüp başkanı şunu söylüyor; 'Kaan Ayhan, Sassuolo'da biraz problem çıkarsın. Takım içerisinde biraz sıkıntı çıkarsın. Ben bu maçta oynamak istemiyorum, Ben hocayla çalışmaktan rahatsızım deyip yönetime gidip şikayette bulunsun.' Biraz ortalığı karıştırsın isteniyor." ifadelerini kullandı.

"Ailesi bu talebi dehşet verici buldu"

Futbolcu cephesinin bu talebi oldukça sert karşıladığını belirten Özcan, "Oyuncunun ailesi böyle bir durumunun kesinlikle mümkün olmayacağını diyor. Oyuncu cephesinden dehşet verici bir şekilde karşılanıyor bu durum" dedi.