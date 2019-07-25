Türk Barter, ‘Krizi fırsata çevirme hamlesi’ başlattı

Türk Barter International “Krizi fırsata çevirme ve ticarette kazanma hamlesi’’ ile krize karşı korunmayı ve kazanmayı hedefleyen bir çalışma başlattı.

Türk Barter Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Sırrı Şimşek, kriz dönemlerinde arka arkaya firmaların kapandığına dikkat çekerek, “Türk Barter olarak, tüm dünyanın aktif olarak kullandığı ve büyük kriz dönemlerinde ülke ekonomilerine nefes aldıran Barter Sistemi’nin, ülkemizde de daha yaygın kullanılmasını, işletmelerin kriz dönemlerinde ayakta kalabilmelerini istiyoruz” dedi. Şimşek, şunları söyledi: “Ülkenin önünü tıkayan kriz fırsatçılarına engel olmak için tüm işletmeleri, ticari işlemlerinin yüzde 20’sini alternatif finans ve ticaret modeli olan Barter Sistemi ile gerçekleştirmeye davet ediyoruz. Günümüzde işletmeler Pazar darlığı ve artan rekabetten dolayı küçük karlar ile çalışmak zorunda kalmaktadır. Bankalar ve finans şirketleri daha az çalışarak krizleri kendi lehlerine kullanıp işletmeleri zor durumda bırakmaktadır. Böylelikle firmalar, daralan ve sıkışan kârlılıklarını yüksek maliyetli finansmana feda etmeyecek bu sayede ticarete ve üretmeye konsantre olabilecekler. Bu maksatla tüm firmaları, krizlerden etkilenmemeleri ve ticaretlerini güvenle büyütebilmeleri için Türk Barter’a davet ediyoruz.”