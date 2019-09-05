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Türk askerinden Kosova’da eğitime destek

Türk Temsil Heyet Başkanlığı, Kosova'da bir ilkokulun spor sahasını restore etti, çocuk oyun parkı inşa projesini hayata geçirdi

05 Eylül 2019 Perşembe 16:43
Türk askerinden Kosova’da eğitime destek

VIÇITIRIN (AA) - Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığı, ülkenin kuzey kesimlerinde bulunan Vıçıtırın şehrindeki "Naim Frasheri" İlköğretim Okulunun spor sahasının restorasyonu ile çocuk oyun parkının inşasını tamamladı.

Spor sahası ve çocuk oyun parkının açılışı için okulda tören düzenlendi.

Törene, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova Kamu Yönetimi Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Mahir Yağcılar, Kosova Meclis Başkan Vekili ve KDTP milletvekilleri Müferra Şinik ile Fikrim Damka, Vıçıtırın Belediye Başkanı Cafer Tahiri, Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Numan Baş ve TİKA Priştine Koordinatörü Hasan Burak Ceran'ın yanı sıra öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Büyükelçi Sakar, burada yaptığı konuşmada, genç nüfuslu ve dinamik bir ülke olarak nitelendirdiği Kosova’da eğitimin önemine vurgu yaptı.

Sakar, "Arnavut ve Türk öğrencilerin bir arada ve kardeşçe eğitim gördüğü, birlikte oyun oynayıp top koşturduğu bu güzel okuldaki kardeşlik örneğini koruyup, ortak çabalarımızla geleceğe aktaracağız." dedi.

Türk Temsil Heyeti Başkanı Baş da 1954 yılında kurulan ve 680 öğrenciye eğitim veren "Naim Frasheri" İlköğretim Okuluna, Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti adına katkıda bulunmaktan onur duyduklarını dile getirdi.

Vıçıtırın Belediyesi Eğitim Müdürü Afrim Namani ise "Türkiye Cumhuriyeti, gerek yardım faaliyetleri gerek okulları ve yaptığımız iş birliği anlaşmaları ile desteklerini her zaman bizlere hissettiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından davetliler, spor sahasının bakımı ve çocuk oyun parkı projesinin açılış kurdelesini kesti.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 16:43
  1. Kosova
  2. Okul onarımı
  3. Türk Temsil Heyet Başkanlığı
  4. Vıçıtrın

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